Коронавирус

57 минут назад

В Липецке выявили ещё два нарушения антиковидных требований

3 398
#коронавирус
В Липецке выявили ещё два нарушения антиковидных требований

Вчера проверяющие наведались в торгово-развлекательные центры, магазины непродовольственных товаров, пункты интернет заказов и доставки.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 19 января на предмет соблюдения требований антиковидного постановления администрации Липецкой области №159 были обследованы торгово-развлекательные центры, магазины непродовольственных товаров, пункты интернет заказов и доставки.

В результате было возбуждено два дела об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

- Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает, что санкция статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей и призывает всех граждан и организации соблюдать установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обращает внимание всех работников и посетителей торговых объектов, что меры профилактики действуют с марта 2020 года по настоящее время и направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательным к соблюдению, - отметили в управлении.
3 398
#коронавирус

Комментарии (3)

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житель

5 минут назад
В Германии и Британии эти правила отменили и запретила, так как они беЗполезны. А суд во франции признал вакцинацию-смоубийством. так что не уважаемые"никто и звать вас никак" из АДминисрации , вам скоро пидется отвечать за массовый психогеноцид народ и за принуждение к участию в медицинский эксперементах.
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В Свердловской области

18 минут назад
всё отменили!!! Браво их губернатору!!!
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Неравнодушный

30 минут назад
Дойка продолжается.
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