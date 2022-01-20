В Липецке выявили ещё два нарушения антиковидных требований

Вчера проверяющие наведались в торгово-развлекательные центры, магазины непродовольственных товаров, пункты интернет заказов и доставки.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 19 января на предмет соблюдения требований антиковидного постановления администрации Липецкой области №159 были обследованы торгово-развлекательные центры, магазины непродовольственных товаров, пункты интернет заказов и доставки.



В результате было возбуждено два дела об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».



- Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает, что санкция статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей и призывает всех граждан и организации соблюдать установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обращает внимание всех работников и посетителей торговых объектов, что меры профилактики действуют с марта 2020 года по настоящее время и направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательным к соблюдению, - отметили в управлении.