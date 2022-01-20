Флаг Липецкой области выше – наши рукопашники пробились на главные соревнования страны

Несмотря на серьёзную конкуренцию в Курске, наши бойцы выиграли 6 медалей и взяли 4 путевки в финал первенства России.

Великолепно начали календарный 2022 год липецкие рукопашники. Во Всероссийском турнире «Вершина» в Курске на счету наших земляков 2 «золотые», 2 «серебряные» и 2 «бронзовые» медали.

Конкуренция на соревнованиях была просто сумасшедшей – более 450 спортсменов из 24-х (!) регионов России. Такой интерес к курскому ковру объяснялся просто: победители и финалисты в своих весовых категориях получали путёвки на первенство России-2022.

Победителями соревнований среди юношей и девушек 12-13 лет стали Виктор Баурин (до 65 кг), выигравший 3 поединка, и Софья Алёхина (до 42 кг), одержавшая 2 победы.







Наши чемпионы



Второе место заняла Полина Ульянова (до 55 кг), а в более старшей возрастной группе 14-15 лет «серебро» взял Алексей Хачатурянц из Чаплыгина (до 60 кг).







Алексей Хачатурянц. По традиции Школы Игоря Воротынцева наши медалисты прилюдно поднимают флаг Липецкой области.

Всё четверо вышеупомянутых бойцов заслужили право участвовать в первенстве России по рукопашному бою.

«Бронзовыми» призёрами стали Дмитрий Ерохин (14-15 лет, до 36 кг) и Алина Наседкина (16-17 лет, до 55 кг).







Все призёры занимаются в Школе единоборств Игоря Воротынцева – во дворцах спорта «Динамо» и «Юный спасатель», а также в чаплыгинском филиале областной федерации рукопашного боя.

Подготовили ребят Валерий Коростинский, Михаил Сафонов, Сергей Калгин, Павел Набатников, Павел Кузнецов.