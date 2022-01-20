Спорт

сегодня, 07:15

Флаг Липецкой области выше – наши рукопашники пробились на главные соревнования страны

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#Рукопашный бой
Флаг Липецкой области выше – наши рукопашники пробились на главные соревнования страны

Несмотря на серьёзную конкуренцию в Курске, наши бойцы выиграли 6 медалей и взяли 4 путевки в финал первенства России.

Великолепно начали календарный 2022 год липецкие рукопашники. Во Всероссийском турнире «Вершина» в Курске на счету наших земляков 2 «золотые», 2 «серебряные» и 2 «бронзовые» медали.

Конкуренция на соревнованиях была просто сумасшедшей – более 450 спортсменов из 24-х (!) регионов России. Такой интерес к курскому ковру объяснялся просто: победители и финалисты в своих весовых категориях получали путёвки на первенство России-2022.

Победителями соревнований среди юношей и девушек 12-13 лет стали Виктор Баурин (до 65 кг), выигравший 3 поединка, и Софья Алёхина (до 42 кг), одержавшая 2 победы.

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Наши чемпионы

Второе место заняла Полина Ульянова (до 55 кг), а в более старшей возрастной группе 14-15 лет «серебро» взял Алексей Хачатурянц из Чаплыгина (до 60 кг).

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Алексей Хачатурянц. По традиции Школы Игоря Воротынцева наши медалисты прилюдно поднимают флаг Липецкой области.

Всё четверо вышеупомянутых бойцов заслужили право участвовать в первенстве России по рукопашному бою.

«Бронзовыми» призёрами стали Дмитрий Ерохин (14-15 лет, до 36 кг) и Алина Наседкина (16-17 лет, до 55 кг).

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Дмитрий Ерохин

Все призёры занимаются в Школе единоборств Игоря Воротынцева – во дворцах спорта «Динамо» и «Юный спасатель», а также в чаплыгинском филиале областной федерации рукопашного боя.

Подготовили ребят Валерий Коростинский, Михаил Сафонов, Сергей Калгин, Павел Набатников, Павел Кузнецов.

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#Рукопашный бой

Комментарии (2)

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Любопытный липчанин

10 минут назад
А рукопашники - это хто такие? Те, кто землю пашут руками что ли?
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Правда

сегодня, 07:33
В мои годы по молодости мечтали стать комбайнёрами,токарями.Сейчас все хотят быть терминаторами.
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