Общество

сегодня, 20:22

Липецкая вечЁрка: в прорубь – в бикини, герои-спасатели и судебный пристав-взяточник

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#вечЁрка #Крещение #взятка #МЧС
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Липецкая вечЁрка: в прорубь – в бикини, герои-спасатели и судебный пристав-взяточник

Сегодня, 19 января, GOROD48 показал, как липчане отмечали Крещение, суд приговорил к лишению свободы бывшего начальника одного из районных отделов УФСПП по Липецкой области за взятку, а пожарные спасли от огня дом с шестью детьми. 

Самой популярной сегодня новостью стал наш фоторепортаж о крещенских купаниях. Несмотря на легкий мороз и ковидные ограничения, «Крещенские купания собрали на центральном пляже сотни липчан». Посмотреть и вправду было на что: на замерзших полицейских и сотрудников МЧС, на решительных суровых мужичков, на стройняшек в купальниках и на отца, погрузившегося в иордань вместе с дочуркой на руках. А наши читатели сошлись в непримиримой полемике на то, что случилось на скованном морозе реке: что это – ЗОЖ, красивая картинка для соцсетей (см. «Ночь. Пляж. Мороз. Бикини!») или все же проявление нашего символа веры? 

Пока кто-то прилипал мокрыми ногами ко льду, водители на обледеневших дорогах пытались избежать аварий. Получалось не у всех. Так, «Два автобуса столкнулись на Кольцевой». Очевидцы рассказали, что асфальт в остановочном кармане был покрыт льдом, поэтому водитель «Мерседеса» не смог вовремя остановить автобус и въехал в «Волгобас». «Столкновение двух автомобилей привело к затору на улице Октябрьской». Через час после этого «ДТП с трамваем попало на запись камеры видеонаблюдения» – «Мазда» влезла под вагон у Центрального рынка и это ДТП парализовало движение электротранспорта

– Прям напасть какая-то! То под тепловоз, то под трамвай. Вы будете по зеркалам смотреть или только в телефон? – воскликнул, посмотрев видео, один наш читатель.

А потом «Школьный автобус с детьми попал в аварию на улице Студеновской». На место ДТП прибыли сразу три бригады «скорой помощи», но, к счастью, никому из детей медицинская помощь не потребовалась. 

«У пожарной машины из снега появились конкуренты» – между подразделениями УГПС проходит конкурс на лучшую снежную или ледовую фигуру. Спасатели на досуге сделали уже больше 50 снежных и ледовых скульптур, в числе которых звезды, новогодние елки и символы нового года: тигры. Вот только черепаху у одной из ПЧ сделали, кажется, зря, ведь когда звучит сигнал тревоги, пожарные бросают все и едут на вызов. Так, вчера «Липецкие пожарные спасли сидевшую на крыше балкона девушку », а сегодня отстояли квартиру «В доме, в котором живут шесть детей».

В Липецке случилась еще одна история со скандально известным застройщиком. При возведении дома на улице Богдана Хмельницкого 31-метровая «однушка» Сергея Бычкова скукожилась до 16 метров. И это площадь вместе с балконом в 2,5 метра! Теперь он намерен судиться со строительной организацией и требовать компенсацию. Как так вышло, читайте в публикации «Липецкий дольщик: «Моя квартира стала меньше в два раза из-за мести» – ранее мужчина нехорошо расстался со строительной фирмой, где работал в отделе продаж. 

В ноябре прошлого года GOROD48 сообщил: «ФСБ вскрыло гнойник в службе судебных приставов» – по просьбе липецкого предпринимателя начальник Левобережного отдела УФССП России по Липецкой области Марина Смольянинова за мзду возбудила исполнительное производство в отношении его контрагентов. А сегодня в этом деле была поставлена точка: «Бывшая начальница районного отделения судебных приставов осуждена за взятку и превышение полномочий». Следующие четыре года ее жизни пройдут в колонии, если, конечно, не смилостивится какая-то из вышестоящих судебных инстанций.  
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#вечЁрка #Крещение #взятка #МЧС
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Комментарии (6)

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Пипецк

11 минут назад
Спасибо сайту за обзор происходящего! Не то что новости по 2у каналу для чиновников.
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А

33 минуты назад
где пиши- читай, если взяточница, то всё равно взяточник?
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Иван

45 минут назад
Сегодня была трансляция департамента транспорта ничего конкретного не сказали не про новую маршрутную сеть не про бесплатные пересадки.Не о чем.
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Скажу честно

51 минуту назад
Сладенькие в баньках восседают думают за нас грешников как облегчит нам страдания и сопроводить на тот свет. Завтра после 3 часов спокойной ночи и подьем не раньше 11 часов
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Электорат

сегодня, 20:51
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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старый

сегодня, 20:37
Лучше бы ФСБ вскрыла фурункул в администрации...
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