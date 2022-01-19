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Липецкая вечЁрка: в прорубь – в бикини, герои-спасатели и судебный пристав-взяточник
Сегодня, 19 января, GOROD48 показал, как липчане отмечали Крещение, суд приговорил к лишению свободы бывшего начальника одного из районных отделов УФСПП по Липецкой области за взятку, а пожарные спасли от огня дом с шестью детьми.
Пока кто-то прилипал мокрыми ногами ко льду, водители на обледеневших дорогах пытались избежать аварий. Получалось не у всех. Так, «Два автобуса столкнулись на Кольцевой». Очевидцы рассказали, что асфальт в остановочном кармане был покрыт льдом, поэтому водитель «Мерседеса» не смог вовремя остановить автобус и въехал в «Волгобас». «Столкновение двух автомобилей привело к затору на улице Октябрьской». Через час после этого «ДТП с трамваем попало на запись камеры видеонаблюдения» – «Мазда» влезла под вагон у Центрального рынка и это ДТП парализовало движение электротранспорта.
– Прям напасть какая-то! То под тепловоз, то под трамвай. Вы будете по зеркалам смотреть или только в телефон? – воскликнул, посмотрев видео, один наш читатель.
А потом «Школьный автобус с детьми попал в аварию на улице Студеновской». На место ДТП прибыли сразу три бригады «скорой помощи», но, к счастью, никому из детей медицинская помощь не потребовалась.
«У пожарной машины из снега появились конкуренты» – между подразделениями УГПС проходит конкурс на лучшую снежную или ледовую фигуру. Спасатели на досуге сделали уже больше 50 снежных и ледовых скульптур, в числе которых звезды, новогодние елки и символы нового года: тигры. Вот только черепаху у одной из ПЧ сделали, кажется, зря, ведь когда звучит сигнал тревоги, пожарные бросают все и едут на вызов. Так, вчера «Липецкие пожарные спасли сидевшую на крыше балкона девушку », а сегодня отстояли квартиру «В доме, в котором живут шесть детей».
В Липецке случилась еще одна история со скандально известным застройщиком. При возведении дома на улице Богдана Хмельницкого 31-метровая «однушка» Сергея Бычкова скукожилась до 16 метров. И это площадь вместе с балконом в 2,5 метра! Теперь он намерен судиться со строительной организацией и требовать компенсацию. Как так вышло, читайте в публикации «Липецкий дольщик: «Моя квартира стала меньше в два раза из-за мести» – ранее мужчина нехорошо расстался со строительной фирмой, где работал в отделе продаж.
В ноябре прошлого года GOROD48 сообщил: «ФСБ вскрыло гнойник в службе судебных приставов» – по просьбе липецкого предпринимателя начальник Левобережного отдела УФССП России по Липецкой области Марина Смольянинова за мзду возбудила исполнительное производство в отношении его контрагентов. А сегодня в этом деле была поставлена точка: «Бывшая начальница районного отделения судебных приставов осуждена за взятку и превышение полномочий». Следующие четыре года ее жизни пройдут в колонии, если, конечно, не смилостивится какая-то из вышестоящих судебных инстанций.
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