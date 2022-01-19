Общество

53 минуты назад

В Липецке оштрафовали ехавшего по встречке водителя автобуса

1 498
#ПДД #нарушение
3
В Липецке оштрафовали ехавшего по встречке водителя автобуса

Опасную езду автобуса 352-го маршрута по улице Свиридова сняли на видео.

17 января очевидцы сняли на видео, как на улице Свиридова пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 56-летнего водителя автобуса уже нашли и наказали.

В отношении водителя был составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ: «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей.
1 498
#ПДД #нарушение
3

Комментарии (1)

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ПИПЕЦ

7 минут назад
А лишение прав как же
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