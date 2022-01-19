Происшествия

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Двухлетнюю девочку и трёхлетнего мальчика с ожогами перевезли из Липецка в Нижний Новгород

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#пожар #дети
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Двухлетнюю девочку и трёхлетнего мальчика с ожогами перевезли из Липецка в Нижний Новгород

Семье погорельцев перечислят материальную поддержку — 100 000 рублей.

Напомним, вечером 16 января в селе Грачёвка Усманского района загорелся жилой кирпичный дом площадью 53 квадратных метра, пострадали три человека: 33-летняя женщина и её дети - двухлетняя девочка и трёхлетний мальчик получили ожоги 2-3 степени. Женщина почувствовала запах дыма и увидела задымление, пыталась самостоятельно потушить пожар, но когда сделать этого не получилось, выпрыгнула вместе с детьми в окно. Семья — многодетная: еще двое детей жили с бабушкой в том же селе.

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Как сообщил GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, сегодня ночью детей, которые получили обширные ожоги и попали в реанимацию, перевезли в специализированный Ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Сейчас дети продолжают лечение в Нижнем Новгороде.

Туда же собираются отправить и их маму - пока она находится под наблюдением врачей в ожоговом отделении Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол», у нее ожоги 50% тела.

Как сообщает пресс-служба управления социальной политики Липецкой области, пострадавшей в пожаре многодетной семье Управление соцполитики перечислит 100 тысяч рублей в качестве материальной помощи на возмещение имущественных потерь, причинённых пожаром.

Такая выплата предусмотрена всем жителям региона, вне зависимости от уровня доходов, в случае, если жилье застраховано. Если договор со страховой компанией не заключен, сумма поддержки составит 20 тысяч рублей.

- Мы понимаем, что этих средств недостаточно, чтобы начать жизнь с чистого листа. В пожаре сгорело все имущество семьи, сам дом тоже серьезно пострадал. Ущерб еще предстоит оценить, но уже понятно, что потребуются немалые средства на восстановление. Жилье куплено в ипотеку, поэтому было застраховано. Юристы управления соцполитики готовы подключиться к делу, чтобы оперативно собрать документы для оформления страхового случая, - отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Фото пресс-службы управления социальной политики Липецкой области

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#пожар #дети
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Комментарии (1)

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Город 48

49 минут назад
Скорейшего выздоровления и детям и маме!!!
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