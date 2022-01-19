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Свыше 2 тысяч грузовиков стоят в очереди на въезд в Китай

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Свыше двух тысяч российских грузовиков ожидают своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия-Забайкальск, сообщили «Известиям» грузоперевозчики.

По словам собеседников издания, физически у границы находятся порядка 600 машин, остальные стоят в электронной очереди. Информацию подтвердили в Минтрансе. По данным ведомства, в электронной очереди 2,5 тыс. автопоездов и 400 тягачей, плюс у границы скопилось около 500 машин.

По словам участников рынка, ожидание проезда может составлять больше месяца. Тем временем на территории Китая скопилось большое количество товаров, которые российские грузоперевозчики не могут забрать. Власти РФ ведут переговоры с КНР насчет решения проблемы, заверили в Минтрансе.

Проблему с затором участники рынка связывают с новыми правилами работы на границе, установленные китайской стороной из-за COVID-19. Согласно схеме «перецепки» транспорта, российский перевозчик заезжает на территорию КНР, оставляет свой прицеп и возвращается на территорию России.

Грузоперевозчики сообщили, что фактическая пропускная способность таможни действительно составляет около 70 машин в сутки.

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