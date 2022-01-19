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Суд избрал экс-президенту Украины Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

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#Порошенко #суд #Украина

Бывший глава государства должен сдать паспорта для выезда за границу и являться к следователю и в суд по первому требованию.

Печерский районный суд Киева избирал для пятого президента страны Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде личного обязательства.

Бывшего главу украинского государства обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Помимо этого, Порошенко необходимо будет посещать правоохранительные органы по первому требованию в рамках дела о государственной измене.

Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать Петра Порошенко. Также в ходе слушания отклонено предложение внести за политика залог в размере $35,8 млн, - передает ТАСС.

Заседание, как ранее и планировалось, состоялось 19 января.

Следователи инкриминируют Порошенко госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Сам Порошенко называет обвинения политически мотивированными. Так, профайл бывшего главы государства исчез из перечня разыскиваемых МВД Украины лиц, - пишет "Газета.ru".
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#Порошенко #суд #Украина

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