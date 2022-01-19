сегодня, 15:43
Суд избрал экс-президенту Украины Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства
Бывший глава государства должен сдать паспорта для выезда за границу и являться к следователю и в суд по первому требованию.
Бывшего главу украинского государства обязали сдать паспорта для выезда за границу.
Помимо этого, Порошенко необходимо будет посещать правоохранительные органы по первому требованию в рамках дела о государственной измене.
Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать Петра Порошенко. Также в ходе слушания отклонено предложение внести за политика залог в размере $35,8 млн, - передает ТАСС.
Заседание, как ранее и планировалось, состоялось 19 января.
Следователи инкриминируют Порошенко госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Сам Порошенко называет обвинения политически мотивированными. Так, профайл бывшего главы государства исчез из перечня разыскиваемых МВД Украины лиц, - пишет "Газета.ru".