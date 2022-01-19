37-летнего липчанина осудили за нападение с отвёрткой на брата

Советский районный суд Липецка приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 37-летнему липчанину, который 20 августа прошлого года напал с крестовой отверткой на брата.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, семейная драма разыгралась 20 августа примерно в 17:15-17:35 в доме №9 по улице Ударников в Липецке. Два брата поссорились, при этом 37-летний мужчина схватил крестовую отвёртку и нанёс ей два удара оппоненту. Один удар пришёлся в область грудной клетки, другой — в левую кисть. Проникающее ранение грудной клетки оказалось серьёзным и привело к развитию пневмоторакса слева (наличию воздуха в плевральной полости).



Спустя три дня после происшествия — 23 августа мужчина написал явку с повинной. В суде напавший с отвёрткой на брата полностью признал свою вину и от дачи показаний отказался.



Сам раненый рассказал, что они с братом живут вместе. Охарактеризовать родственника он может только с положительной стороны. 20 августа около 17:15 потерпевший вернулся домой с работы в состоянии опьянения. Дома его встретил брат, который прямо с порога стал обвинять родственника в том, что тот украл у него паспорт и телефон. Но заподозренный в краже ответил, что ничего не брал. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку в коридоре квартиры.



В ходе драки 37-летнему мужчине попалась под руку отвёртка, которую он пустил в ход. Целился нападавший сразу в область груди, но при первом ударе его брату удалось защититься, подставив под удар руку. Но удары отвёрткой продолжили наносить. После попадания в грудную клетку, у пострадавшего мужчины закружилась голова, он попятился назад, вышел из квартиры, спустился этажом ниже и постучался в одну из квартир — сосед ему открыл дверь и вызвал скорую. Мужчина же вышел на улицу и сел на лавочку возле подъезда, откуда его и увезли в Липецкую областную клиническую больницу.



Лечился раненый до 1 сентября. По факту получения телесных повреждений мужчина претензий к брату уже не имеет — они помирились. Тем более, что пока тот лежал в больнице, обидчик регулярно навещал свою жертву, приносил лекарства и продукты. И сейчас мужчины продолжают жить вместе и вести совместно хозяйство.



Тем не менее, по пункту «З» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» 37-летнего мужчину приговорили за нападение на брата с отвёрткой к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.