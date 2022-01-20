Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 20 января. Сегодня в Липецке морозно и солнечно. «Музей воды» перенес обновленную экспозицию в здание на Октябрьской. Все желающие могут присоединиться к тренировкам бегунов или поддержать наших хоккеистов. На воплощение полезного проекта можно получить солидный грант. Вечером можно посмотреть премьеру в кино.

Погода



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, днем от -9 до -11 градусов. Ветер южный, 8-13 м/с.



День 20 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.



Дороги



Если вы не хотите стоять в пробке и долго ждать транспорт — следите за интерактивной картой.



ЛипецкЯндекс.Карты







Картинка со вкусом



Виктория знает как из обычного будничного завтрака сделать шедевр.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация (@_malfee)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



20 января 1861 года в богатой помещичьей семье в родовом имении Пальна Елецкого уезда родился Михаил Стахович-младший. Он окончил Петербургское училище правоведения (1882), служил в суде в Ковне (Каунас). В 1883-1892 годах был елецким уездным и орловским губернским земским гласным, в 1892-1895 - елецким уездным предводителем дворянства, в 1895-1907 - орловским губернским предводителем.



Всероссийскую известность получил в 1901 году в связи с прочитанным им на «Миссионерском съезде» в Орле докладом о свободе совести, где высказал свое неприятие распространенной практики религиозного принуждения и дискриминации иноверцев, за что получил Высочайший выговор от Николая II. По общему политическому мировоззрению Стахович примыкал к либеральному славянофильству, был тесно связан с Соловьевым, Кони, Витте, Толстым.



В марте 1917 года Стахович был назначен генерал-губернатором Финляндии, с сентября 1917 - послом в Испанию. После Октябрьской революции 1917 года в Россию не вернулся, поселившись в Экс-ан-Прованс, на юге Франции, где написал воспоминания о России последней трети XIX века. Умер в 1923 году, похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.



Не болей!



В четверг в Липецке будут работать сразу 10 мобильных пунктов вакцинации. Прививки от COVID-19 делают бесплатно.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Ваше мнение



Липчане могут пройти



На спорте



Липецкие бегуны ушли на зимовку под своды спортивного комплекса. К их тренировкам могут присоединиться все желающие. Занятия проходят по четвергам и субботам.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lipetsk Run Club (@lipetsk_run_club)





Сбор предложений



Липчане могут предложить свои общественно полезные идеи для рассмотрения в режиме онлайн. Для этого необходимо оформить простую форму заявки в разделе



Музей 2.0



С 20 января обновленная экспозиция «Музея воды» будет представлена в здании на Октябрьской,57. Ранее экспозиция являлась сезонной и была доступна лишь с мая по сентябрь в Путевом Дворце Петра I в Нижнем парке. Выставка посвящена воде, ее роли в жизни каждого человека, а также в развитии Липецка. Посетители увидят старинный пожарный гидрант, а также фрагменты деревянной водопроводной трубы, сооруженной для нужд Липецкого курорта за 100 лет до появления в городе постоянного централизованного водопровода в начале 20 века.



Помощь волонтеров



В Липецке набирают команду добровольцев для профилактической акции. 25 января нужна помощь волонтеров в организации и проведении акции по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи. Добровольцам будут поручены проведение викторины, выдача подарков, призов, раздача листовок, буклетов. Если готовы помочь —



Верим в команду



20 января молодежный хоккейный клуб «Липецк» в Новочебоксарске сыграет с командой «Сокол». Начало встречи в 18:30. Посмотреть игру можно онлайн в группе хозяев площадки.









Премьеры недели



В этот четверг на экраны липецких кинотеатров выходят пять новых картин. Среди новинок есть и семейное кино, и авторская драма для взрослых. Расскажет о трех премьерах недели.



«Камелот: Возвращение короля» (16+). Режиссёр мультяшных «Астериксов» снял фэнтези про вражду короля Артура и Ланселота. Пока король Артур пребывает в Риме, его бывший друг Ланселот со своими саксонскими наёмниками наводит ужас на царство Логрес. Оскорблённые бесчинствами Ланселота сторонники Артура взывают о его возвращении и организуют движение Сопротивления. Удастся ли Артуру объединить мятежные кланы, свергнуть соперника, вернуть Камелот и восстановить мир?





«Код 355» (16+). Джессика Честейн и Пенелопа Крус снялись в боевике про команду женщин-агентов. Героиням предстоят головокружительные погони и бои по всему миру: от кафе Парижа до рынков Марокко и роскошных аукционных домов Шанхая. Квартет женщин-спецагентов поставит под удар свою преданность национальным интересам, что поможет им спасти мир… или приведёт их к гибели.





«Аллея кошмаров» (18+). Брэдли Купер и Кейт Бланшетт в криминальной драме Гильермо дель Торо про мошенника, читающего мысли. Мошенник Стэн Карлайл объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, днем от -9 до -11 градусов. Ветер южный, 8-13 м/с.День 20 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.Если вы не хотите стоять в пробке и долго ждать транспорт — следите за интерактивной картой.Виктория знает как из обычного будничного завтрака сделать шедевр.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.20 января 1861 года в богатой помещичьей семье в родовом имении Пальна Елецкого уезда родился Михаил Стахович-младший. Он окончил Петербургское училище правоведения (1882), служил в суде в Ковне (Каунас). В 1883-1892 годах был елецким уездным и орловским губернским земским гласным, в 1892-1895 - елецким уездным предводителем дворянства, в 1895-1907 - орловским губернским предводителем.Всероссийскую известность получил в 1901 году в связи с прочитанным им на «Миссионерском съезде» в Орле докладом о свободе совести, где высказал свое неприятие распространенной практики религиозного принуждения и дискриминации иноверцев, за что получил Высочайший выговор от Николая II. По общему политическому мировоззрению Стахович примыкал к либеральному славянофильству, был тесно связан с Соловьевым, Кони, Витте, Толстым.В марте 1917 года Стахович был назначен генерал-губернатором Финляндии, с сентября 1917 - послом в Испанию. После Октябрьской революции 1917 года в Россию не вернулся, поселившись в Экс-ан-Прованс, на юге Франции, где написал воспоминания о России последней трети XIX века. Умер в 1923 году, похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.В четверг в Липецке будут работать сразу 10 мобильных пунктов вакцинации. Прививки от COVID-19 делают бесплатно.Липчане могут пройти анонимный опрос «Тематика обучения для улучшения предпринимательской деятельности». Сбор мнений открыли для выявления актуальных тем для улучшения предпринимательской деятельности и составления плана обучающих мероприятий.Липецкие бегуны ушли на зимовку под своды спортивного комплекса. К их тренировкам могут присоединиться все желающие. Занятия проходят по четвергам и субботам.Липчане могут предложить свои общественно полезные идеи для рассмотрения в режиме онлайн. Для этого необходимо оформить простую форму заявки в разделе «Стальное дерево» на сайте фонда «Милосердие». В этом году изменились размеры грантов программы. В зависимости от сложности проектов они будут трех видов – 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и 450 тысяч рублей. Получатели грантов должны завершить свои проекты в период от трех до девяти месяцев. Сбор предложений продлится до 28 февраля.С 20 января обновленная экспозиция «Музея воды» будет представлена в здании на Октябрьской,57. Ранее экспозиция являлась сезонной и была доступна лишь с мая по сентябрь в Путевом Дворце Петра I в Нижнем парке. Выставка посвящена воде, ее роли в жизни каждого человека, а также в развитии Липецка. Посетители увидят старинный пожарный гидрант, а также фрагменты деревянной водопроводной трубы, сооруженной для нужд Липецкого курорта за 100 лет до появления в городе постоянного централизованного водопровода в начале 20 века.В Липецке набирают команду добровольцев для профилактической акции. 25 января нужна помощь волонтеров в организации и проведении акции по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи. Добровольцам будут поручены проведение викторины, выдача подарков, призов, раздача листовок, буклетов. Если готовы помочь — заявки принимают здесь 20 января молодежный хоккейный клуб «Липецк» в Новочебоксарске сыграет с командой «Сокол». Начало встречи в 18:30. Посмотреть игру можно онлайн в группе хозяев площадки.В этот четверг на экраны липецких кинотеатров выходят пять новых картин. Среди новинок есть и семейное кино, и авторская драма для взрослых. Расскажет о трех премьерах недели.«Камелот: Возвращение короля» (16+). Режиссёр мультяшных «Астериксов» снял фэнтези про вражду короля Артура и Ланселота. Пока король Артур пребывает в Риме, его бывший друг Ланселот со своими саксонскими наёмниками наводит ужас на царство Логрес. Оскорблённые бесчинствами Ланселота сторонники Артура взывают о его возвращении и организуют движение Сопротивления. Удастся ли Артуру объединить мятежные кланы, свергнуть соперника, вернуть Камелот и восстановить мир?«Код 355» (16+). Джессика Честейн и Пенелопа Крус снялись в боевике про команду женщин-агентов. Героиням предстоят головокружительные погони и бои по всему миру: от кафе Парижа до рынков Марокко и роскошных аукционных домов Шанхая. Квартет женщин-спецагентов поставит под удар свою преданность национальным интересам, что поможет им спасти мир… или приведёт их к гибели.«Аллея кошмаров» (18+). Брэдли Купер и Кейт Бланшетт в криминальной драме Гильермо дель Торо про мошенника, читающего мысли. Мошенник Стэн Карлайл объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей.