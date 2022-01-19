В Липецкой области до -12

В ближайшие сутки на территории Липецкой области усилится влияние гребня Сибирского антициклона – существенных осадков не ожидается.

В последующие двое суток под влиянием Атлантического циклона ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 января – 13-14 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 21 и 22 января – 6-8 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью - от 15 до 20 градусов мороза, днем - от -7 до -12 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от -16 до -18 градусов, днем будет от -9 до -11 градусов.



День 20 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.



