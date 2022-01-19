Бывшая начальница районного отделения судебных приставов осуждена за взятку и превышение полномочий

Советский районный суд Липецка отправил женщину на 4 года в колонию.

Советский районный суд Липецка вынес приговор бывшей начальнице Левобережного районного отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Липецкой области Марине Смольяниновой.



Женщина признана виновной по двум эпизодам по части 3 статьи 290 «Получение взятки» и по части 1 статьи 286 «Превышение полномочий». За денежное вознаграждение начальница отделения судебных приставов обещала дать незаконное поручение своим подчинённым о возбуждении и дальнейшем ведении исполнительного производства в отношении коммерческой организации в нарушение закона «Об исполнительном производстве».



Занимая должность начальника отделения — старшего судебного пристава Левобережного районного отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Липецкой области, Марина Смольянинова договорилась о взятке за возбуждение в отношении воронежской компании «ООО ГлобалТорг» исполнительного производства о взыскании 10 миллионов рублей долга в пользу некого мужчины по фамилии Лавлинский.



Но оснований для этого не было — исполнительный лист был передан не по месту совершения исполнительных действий. Тем не менее, не осведомлённая о преступных намерениях начальницы и получившая от нее распоряжение судебный пристав возбудила исполнительное производство. Даже опасалась дисциплинарных мер со стороны начальницы, пристав всё равно несколько раз сообщала ей об основаниях для передачи дела в другое подразделение. Но та была непреклонна — за распределение денежных средств по счетам взыскателя Лавлинского ей обещали круглую сумму — она даже не была оговорена.



Взятку в 102 500 рублей передавали через посредника. Вечером 29 декабря 2018 года у остановки «Политехническая» посреднику передали часть взятки — 10 000 рублей. В тот же вечер Смольянинова получила эти деньги в здании ТРЦ «Ривьера». Марина Смольянинова в также принимала переданные ей взятки в других неустановленных местах и даже на своём рабочем месте: в здании УФССП по Липецкой области на улице Терешковой 27 февраля ей передали 26 000 рублей.



11 февраля 2019 года посреднику перечислили банковским переводом ещё 57 500 рублей: 25 000 рублей он снял и передал Смольяниновой ещё через одного посредника, а 32 500 оставил себе. 26 февраля 2019 года посреднику перечислили ещё 35 000 рублей: 26 000 рублей он снял для последующей передачи, а 9 000 рублей оставил себе.



Так из взятки в 102 500 рублей остались у посредника 41 500 рублей в качестве вознаграждения, а 61 000 рублей была передана Марине Смольяниновой.



Ещё один должник по ряду исполнительных производств (в основном, по штрафам) Антон Михалёв договорился с посредником о возвращении ему Мариной Смольяниновой изъятого другим приставом паспорта, что она и сделала с помощью своей подчинённой 3 сентября 2019 года. За эту услугу начальница отделения тоже получила неплохое денежное вознаграждение – 15 000 рублей.



По трём преступлениям экс-начальнице районного отделения судебных приставов было назначено окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима.



Марину Смольянинову взяли под стражу прямо в зале суда. Её сообщник в получении взятки по части З статьи 290 УК РФ приговорён к З годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.