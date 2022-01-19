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14 минут назад

В Свердловской области сократится перечень мест с пропускной системой по QR-кодам

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#QR-код

В Свердловской области с 20 января вновь начнет действовать система QR-кодов, которая была временно отменена с конца декабря.

В Свердловской области внесли изменения в режим повышенной готовности в связи с пандемией, - сообщает Оперштаб региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, вносящий изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19, - говорится в Телеграм-канале Оперштаба. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу с 20 января 2022 года.

Согласно документу, сокращается перечень учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ. Теперь эта мера профилактики распространяется только на государственные органы и органы местного самоуправления, а также государственные учреждения региона и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти и базы отдыха, дома отдыха, санатории, - отмечается в сообщении.

Госорганам и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям региона было предписано перевести на дистанционный режим работы 30% сотрудников. Для остальных работодателей эта мера носит рекомендательный характер.

Исключения составляют все областные государственные медицинские организации, организации социального обслуживания граждан, государственные и муниципальные образовательные организации, государственные пожарно-технические учреждения.

Кроме того в регионе запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания и проведение концертов и иных зрелищных мероприятий вне специально предназначенных для этого мест.

При этом отмечается, что организации общественного питания продолжают работать в ночное время до 27 января 2022 года.



35
#QR-код

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