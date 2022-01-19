РСПП

49 минут назад

«СППЛО» - победитель конкурса РСПП «Лучшее региональное отделение 2021»

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#конкурс
«СППЛО» - победитель конкурса РСПП «Лучшее региональное отделение 2021»

XXX отчетно-выборный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, приуроченный к 30-летию РСПП,  стал завершающим мероприятием Недель российского бизнеса-2021. 

При участии президента РФ Владимира Путина, членов правительства РФ, глав ключевых министерств, членов бюро правления РСПП обсуждались приоритетные направления деятельности союза, а также инвестиционная активность и ограничивающие её барьеры, климатическая повестка, профессиональное образование, развитие сектора ИТ, другие актуальные для предпринимательского сообщества вопросы.

На съезде подведены итоги конкурса «Лучшее региональное отделение 2021», который проводился впервые среди 85 региональных отделений РСПП. Лучшим региональным отделением РСПП признан «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», который стал победителем в номинации «За динамическое развитие членской базы». 

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#конкурс

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