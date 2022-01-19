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«СППЛО» - победитель конкурса РСПП «Лучшее региональное отделение 2021»
XXX отчетно-выборный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, приуроченный к 30-летию РСПП, стал завершающим мероприятием Недель российского бизнеса-2021.
На съезде подведены итоги конкурса «Лучшее региональное отделение 2021», который проводился впервые среди 85 региональных отделений РСПП. Лучшим региональным отделением РСПП признан «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», который стал победителем в номинации «За динамическое развитие членской базы».