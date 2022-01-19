В закупке липецкой больницы на 20 миллионов рублей нашли нарушения закона

На аукционную комиссию учреждения здравоохранения пожаловался поставщик из Сочи.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы Липецкой области рассмотрела жалобу компании из Сочи ООО «Контракт» на действия аукционной комиссии ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1». Потенциальный поставщик нашел нарушения в тендере на техническое перевооружение системы кислородоснабжения. Эти услуги оценили в 20 030 696 рублей.



Представители сочинской компании нашли в аукционной документации нарушение сроков и порядка проведения тендера, описания самой услуги, неправомерное требование к участникам торгов сведений об ИНН учредителей и иные недочеты. Потенциальный поставщик требовал приостановить подписание контракта и аннулировать результаты проведения электронного аукциона. В УФАС проверили доводы жалобы и пришли к выводу о ее обоснованности. Аукционная комиссия больницы допустила нарушение ч. 1 ст. 64 закона о контрактной системе. Так, в документации не установлено требование о предоставлении во второй части заявки выписки из реестра членов саморегулируемой организации. Кроме того, установлено нарушение ч. 3 ст. 64 закона о контрактной системе, выразившееся в избыточных требованиях к участникам закупки.



Комиссия УФАС решила не отменять результаты торгов, так как выявленные нарушения не сказались на определении победителя. Вместе с этим будет рассмотрен вопрос о возбуждении административного дела в отношении сотрудников учреждения здравоохранения.



Техническое перевооружение системы кислородоснабжения в больнице оплатят из областного бюджета. Работы выполнит зарегистрированная в Екатеринбурге компания. Срок исполнения — 31 мая 2022 года.