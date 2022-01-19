Награда профсоюзному лидеру

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм председатель первичной профсоюзной организации НЛМК Василий Литовкин награжден благодарственным письмом полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе.

Награду Василию Литовкину вручил главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Олег Снежков.



- Новолипецкий комбинат – флагман российской промышленности, а главная ценность любого предприятия – это люди. Поэтому у профсоюзной организации НЛМК самая ответственная миссия – отстаивать права многотысячной армии трудящихся, - отметил Олег Снежков. – И новолипецкая «первичка» с этой миссией достойно справляется.



- Я не устаю повторять, что любая награда – это общее достижение. Нынешняя высокая награда – это показатель плодотворной работы нашей первичной профсоюзной организации и многолетнего продуктивного сотрудничества с администрацией Новолипецкого комбината. Мы вместе участвуем в решении социально-экономических проблем и улучшении качества жизни новолипчан. Будем двигаться в выбранном направлении и дальше, - заявил Василий Литовкин.



