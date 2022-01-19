Происшествия

25 минут назад

В Липецке в подъезде дома по улице Циолковского нашли труп

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#труп
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В Липецке в подъезде дома по улице Циолковского нашли труп

Мужчине был 41 год.

Вчера вечером на четвёртом этаже второго подъезда дома №7/1 по улице Циолковксого был найден труп мужчины.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 18 января в 22:45 в подъезде жилого дома был найден труп мужчины, при котором не было обнаружено удостоверяющих личность документов.

Тело мужчины — без внешних признаков насильственной смерти.

- Сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области была уставлена личность мужчины — ему 41 год, - добавили в пресс-службе полиции. – Обстоятельства смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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#труп
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Комментарии (1)

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мимо проходила.

4 минуты назад
очень жаль...жить , да и жить . Царствие небесное. Без разницы наркоман, алкоголик, БОМЖ. Это был человек. Чей то сын, брат, муж, папа...
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