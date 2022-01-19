Происшествия
25 минут назад
В Липецке в подъезде дома по улице Циолковского нашли труп
Мужчине был 41 год.
Вчера вечером на четвёртом этаже второго подъезда дома №7/1 по улице Циолковксого был найден труп мужчины.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 18 января в 22:45 в подъезде жилого дома был найден труп мужчины, при котором не было обнаружено удостоверяющих личность документов.
Тело мужчины — без внешних признаков насильственной смерти.
- Сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области была уставлена личность мужчины — ему 41 год, - добавили в пресс-службе полиции. – Обстоятельства смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 18 января в 22:45 в подъезде жилого дома был найден труп мужчины, при котором не было обнаружено удостоверяющих личность документов.
Тело мужчины — без внешних признаков насильственной смерти.
- Сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области была уставлена личность мужчины — ему 41 год, - добавили в пресс-службе полиции. – Обстоятельства смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
мимо проходила.