В Липецке в подъезде дома по улице Циолковского нашли труп

Мужчине был 41 год.

Вчера вечером на четвёртом этаже второго подъезда дома №7/1 по улице Циолковксого был найден труп мужчины.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 18 января в 22:45 в подъезде жилого дома был найден труп мужчины, при котором не было обнаружено удостоверяющих личность документов.



Тело мужчины — без внешних признаков насильственной смерти.



- Сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области была уставлена личность мужчины — ему 41 год, - добавили в пресс-службе полиции. – Обстоятельства смерти установит судебно-медицинская экспертиза.