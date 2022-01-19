В России
42 минуты назад
В РФ принят закон о расширении прав на маткапитал одиноких отцов
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Теперь материнский (семейный) капитал смогут получить отцы детей, чья мать умерла, не будучи россиянкой.
Госдума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Соответствующий документ опубликован на сайте Государственной Думы.
В соответствии с законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери, которая не являлась гражданкой России.
В настоящее время дополнительные меры государственной поддержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам - гражданам Российской Федерации в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве, - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что право у отца на дополнительные меры государственной поддержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по основаниям, установленным законом.
Право мужчины на указанные меры не является производным от права женщины только тогда, когда он является единственным усыновителем первого, второго ребенка или последующих детей, - говорится в сообщении.
Кроме того, документом предусматривается переход права на дополнительные меры государственной поддержки к детям в равных долях, в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей. Кроме того, учитывая, что в настоящее время государственный сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется в форме электронного документа, в целях оптимизация порядка предоставления государственной услуги по выдаче сертификата в части исключения излишних документов законопроектом предлагается исключить дубликат сертификата.
В соответствии с законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери, которая не являлась гражданкой России.
В настоящее время дополнительные меры государственной поддержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам - гражданам Российской Федерации в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве, - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что право у отца на дополнительные меры государственной поддержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по основаниям, установленным законом.
Право мужчины на указанные меры не является производным от права женщины только тогда, когда он является единственным усыновителем первого, второго ребенка или последующих детей, - говорится в сообщении.
Кроме того, документом предусматривается переход права на дополнительные меры государственной поддержки к детям в равных долях, в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей. Кроме того, учитывая, что в настоящее время государственный сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется в форме электронного документа, в целях оптимизация порядка предоставления государственной услуги по выдаче сертификата в части исключения излишних документов законопроектом предлагается исключить дубликат сертификата.
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