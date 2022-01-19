В доме, в котором живут шесть детей, вспыхнул пожар

Квартиру многодетной семьи удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, 18 января в 9:40 на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №35 села Мокрое Лебедянского района поступило сообщение о загорании двухквартирного жилого дома.



Дом - на двух хозяев. Горела кровля и крыша квартиры №2, жильцов которой дома не было. А вот в квартире №1 жили 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних детей.



На момент пожара дома были трое: хозяйка квартиры и двое детей, которые успели эвакуироваться до приезда пожарных.



- В результате слаженных действий пожарных подразделений квартира №1 была полностью спасена от пожара, - отмечают в УГПСС. - В 10:47 пожар был полностью ликвидирован. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.



Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области

