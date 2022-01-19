Происшествия

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ДТП у центрального рынка парализовало движение трамваев

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#ДТП #трамвай
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ДТП у центрального рынка парализовало движение трамваев

Водитель «Мазды» не пропустила трамвай на перекрестке улиц 8 Марта и Терешковой.

19 января в Липецке около 10:20 на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта столкнулись автомобиль «Мазда» и трамвай.

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ДТП обошлось без пострадавших. Трамвайное движение оказалось парализовано. В очереди стояли три трамвая. Пассажиры тем временем решили идти пешком через мост.

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#ДТП #трамвай
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Комментарии (15)

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Попов Ю.

18 минут назад
Водитель задумался, ему почудилось, что он управляет отарой на горном перевале.
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4

18 минут назад
Протранспорт, согласен! Личный транспорт нужно убирать из центра города.
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Слепой

23 минуты назад
только трамвай не заметит. Всё время удивлялся таким водятлам, которые под трамвай или под поезд бросаются
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омсквич

29 минут назад
А чего их в метлом до сих пор не сплавят как тралики ? Городу особо не нужны, клмн и автобусами развезет, горят, с рельс сходят и аварии провоцируют
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Ненекрасов

41 минуту назад
Трамвай на ходу остановит, в холодную прорубь войдёт.
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Гость1

47 минут назад
Очередная Нюра.
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Нонка

49 минут назад
Ну что вы с этим трамвалом Прям так и выбешивает В ров его пусть унесёт весенний поток
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клерк

56 минут назад
Не повезло потребителю.Теперь и на ремонт корыта кредит брать придется.
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Теперь

56 минут назад
Будет посты выкладывать..Я супер..я остановила тупой трамвай.. * * ...
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Bk-2000

58 минут назад
9- тый трамвайный маршрут был раньше как жалко не могу.
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