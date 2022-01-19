Происшествия
сегодня, 11:24
ДТП у центрального рынка парализовало движение трамваев
Водитель «Мазды» не пропустила трамвай на перекрестке улиц 8 Марта и Терешковой.
19 января в Липецке около 10:20 на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта столкнулись автомобиль «Мазда» и трамвай.
ДТП обошлось без пострадавших. Трамвайное движение оказалось парализовано. В очереди стояли три трамвая. Пассажиры тем временем решили идти пешком через мост.
ДТП обошлось без пострадавших. Трамвайное движение оказалось парализовано. В очереди стояли три трамвая. Пассажиры тем временем решили идти пешком через мост.
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