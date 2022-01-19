Общество

сегодня, 11:08

Красивую свадебную дату в Тербунах продают за 150 000 рублей

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#ЗАГС #свадьба
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Красивую свадебную дату в Тербунах продают за 150 000 рублей

При реальной цене в 245 рублей.

Как пишет ura.news, в российских регионах начали продавать «красивые» свадебные даты. Пользователи сервиса объявлений «Авито» предлагают купить дату регистрации 22 февраля 2022 года. Они отмечают, что эта зеркальная дата, которая бывает раз в тысячу лет. Продавцы дат предлагают сходить с вами в ЗАГС и отказаться от своей записи, далее сразу же дату занимаете вы.

Цены разные: в Пятигорске 350 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 3,5 миллиона рублей, в Казани — 50-100 тысяч рублей, в Новосибирской области — 100 тысяч рублей, в Ростове — 200 тысяч рублей.

В селе Тербуны Липецкой области просят 150 тысяч рублей за возможность расписаться 22 февраля.

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Как сообщила GOROD48 начальник отдела ЗАГС администрации Тербунского района Евгения Демидова, предложению на «Авито» она крайне удивлена — расписаться 22 февраля в Тербунах пока изъявили желание всего четыре пары. С учётом того, что регистрацию проводят каждые полчаса, 22 февраля осталось ещё 9 свободные мест. И все — почти даром.

- Записаться у нас «красивую» свадебную дату гораздо дешевле: госпошлина при подаче заявления через интернет составляет всего 245 рублей, при подаче заявления лично в ЗАГСе - 350 рублей, - отметила Евгения Демидова.

Добавим, что в пресс-службе сервиса объявлений уже сообщили, что во избежание введения пользователей в заблуждение, там приняли решение отклонять такие объявления. Но объявление из Тербунов пока ещё висит.
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#ЗАГС #свадьба
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Комментарии (6)

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Правда

2 минуты назад
Пока женщина сожительствует с каким-то дядей , разводов будет куча. У мужика все есть : борщ, секс, прислуга. Зачем мужику жениться?! Прекрасно сожительствовать с удобной женщиной. Он ещё и налево походит к Клаве)))))
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не.а че

сегодня, 11:27
В Тербунах все дорого,и даже фронтовые фляжки.Капитализм же.
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Бред

сегодня, 11:26
Кому эти даты нужны, сейчас и штамп в паспорт ставить не обязательно
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Жора

сегодня, 11:25
По до тербунов доедешь , разведешься 5 раз ))
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.....

сегодня, 11:23
Один хрен разведетесь)
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Мало ли

сегодня, 11:17
что на заборе написано.
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