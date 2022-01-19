Общество
сегодня, 11:08
Красивую свадебную дату в Тербунах продают за 150 000 рублей
При реальной цене в 245 рублей.
Как пишет ura.news, в российских регионах начали продавать «красивые» свадебные даты. Пользователи сервиса объявлений «Авито» предлагают купить дату регистрации 22 февраля 2022 года. Они отмечают, что эта зеркальная дата, которая бывает раз в тысячу лет. Продавцы дат предлагают сходить с вами в ЗАГС и отказаться от своей записи, далее сразу же дату занимаете вы.
Цены разные: в Пятигорске 350 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 3,5 миллиона рублей, в Казани — 50-100 тысяч рублей, в Новосибирской области — 100 тысяч рублей, в Ростове — 200 тысяч рублей.
В селе Тербуны Липецкой области просят 150 тысяч рублей за возможность расписаться 22 февраля.
Как сообщила GOROD48 начальник отдела ЗАГС администрации Тербунского района Евгения Демидова, предложению на «Авито» она крайне удивлена — расписаться 22 февраля в Тербунах пока изъявили желание всего четыре пары. С учётом того, что регистрацию проводят каждые полчаса, 22 февраля осталось ещё 9 свободные мест. И все — почти даром.
- Записаться у нас «красивую» свадебную дату гораздо дешевле: госпошлина при подаче заявления через интернет составляет всего 245 рублей, при подаче заявления лично в ЗАГСе - 350 рублей, - отметила Евгения Демидова.
Добавим, что в пресс-службе сервиса объявлений уже сообщили, что во избежание введения пользователей в заблуждение, там приняли решение отклонять такие объявления. Но объявление из Тербунов пока ещё висит.
Цены разные: в Пятигорске 350 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 3,5 миллиона рублей, в Казани — 50-100 тысяч рублей, в Новосибирской области — 100 тысяч рублей, в Ростове — 200 тысяч рублей.
В селе Тербуны Липецкой области просят 150 тысяч рублей за возможность расписаться 22 февраля.
Как сообщила GOROD48 начальник отдела ЗАГС администрации Тербунского района Евгения Демидова, предложению на «Авито» она крайне удивлена — расписаться 22 февраля в Тербунах пока изъявили желание всего четыре пары. С учётом того, что регистрацию проводят каждые полчаса, 22 февраля осталось ещё 9 свободные мест. И все — почти даром.
- Записаться у нас «красивую» свадебную дату гораздо дешевле: госпошлина при подаче заявления через интернет составляет всего 245 рублей, при подаче заявления лично в ЗАГСе - 350 рублей, - отметила Евгения Демидова.
Добавим, что в пресс-службе сервиса объявлений уже сообщили, что во избежание введения пользователей в заблуждение, там приняли решение отклонять такие объявления. Но объявление из Тербунов пока ещё висит.
Правда
не.а че
Бред
Жора
.....
Мало ли