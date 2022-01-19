Водители маршруток пошли под суд за COVID-нарушения

Сотрудники частных перевозчиков пока отделались предупреждениями.

Советский районный суд Липецка рассмотрел административные дела в отношении водителей маршруток. На сотрудников частных перевозчиков оформили протоколы за COVID-нарушения.



Нарушения соблюдения регионального антиковидного постановления выявили в ходе рейда 9 декабря сотрудники регионального управления дорог и транспорта. Нарушителей ловили утром возле остановки «Технический университета». Внимание проверяющих привлекли водители двух маршрутных автобусов - №317 и №325. Так, водитель маршрутки №325 был за рулем во многоразовой маске, которая не закрывала нос. А вот водитель маршрутки №317 вообще был на рабочем месте без маски. На водителей оформили протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.



Оба шофера попросили суд о снисхождении. Мужчины пеняли на то, что штрафы сильно ударят по их материальному положению, а у одного мужчины на иждивении двое детей, у второго — трое.



Суд внял позиции попавшихся на COVID-нарушениях водителей. Им на первый раз вынесены предупреждения