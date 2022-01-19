Общество

58 минут назад

В Ельце отмечают рост квартирных краж

4 479
#кража
1
В Ельце отмечают рост квартирных краж

Злоумышленники чаще всего попадают в чужое жилье тремя нехитрыми способами.

В 2021 году в Ельце возросло количество квартирных краж. В основном воры проникали в жилище через окно, путём взлома двери или с помощью подбора ключа, сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.

Самыми распространёнными корыстными преступлениями являются кражи, отмечают в полиции. Кражи ежегодно составляют около 40-45% всех зарегистрированных преступлений. Наиболее распространёнными видами краж являются квартирные кражи, кражи мобильных телефонов, актуальными являются также и карманные кражи.

Полностью победить воровство невозможно, но можно противостоять ему соблюдением элементарных мер по сохранности личного имущества, советуют полицейские.
4 479
#кража
1

Комментарии (4)

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закономерный результат

7 минут назад
не только в Ельце. во всех странах после локдаунов, ограничений, потери работы и резком снижении доходов населения в результате правительственных санмер и борьбы с ковидом , отмечается резкий рост преступности, разводов , суицидов и психических расстройств на почве "медицинского террора" и оголтелой истерии в СМИ . это пожалуй, единственное, что власти добились ограничениями, и пр.и подобными " методами".
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Человек

24 минуты назад
Берите пример с Воловских сыщиков. Они даже телефоны в сугробах ищут, и находят.
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Подметил

27 минут назад
Елец- всем ворам отец!
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Джон Ленин

44 минуты назад
Телефонных мошенников победить невозможно, квартирных воров победить невозможно, поджигателей машин установить невозможно....Позор вам, господа полюцейские.....
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