В Ельце отмечают рост квартирных краж

Злоумышленники чаще всего попадают в чужое жилье тремя нехитрыми способами.

В 2021 году в Ельце возросло количество квартирных краж. В основном воры проникали в жилище через окно, путём взлома двери или с помощью подбора ключа, сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.



Самыми распространёнными корыстными преступлениями являются кражи, отмечают в полиции. Кражи ежегодно составляют около 40-45% всех зарегистрированных преступлений. Наиболее распространёнными видами краж являются квартирные кражи, кражи мобильных телефонов, актуальными являются также и карманные кражи.



Полностью победить воровство невозможно, но можно противостоять ему соблюдением элементарных мер по сохранности личного имущества, советуют полицейские.