Общество

сегодня, 09:49

День студента отметят спортивным праздником

5 441
#день студента #каток
1
День студента отметят спортивным праздником

Молодежь ждут на дневной сеанс на катке.

25 января в 14:00 часов на территории ледового катка в Нижнем парке состоится «Спортивная студенческая ночь», сообщает региональное управление молодежи. Студентов ждут на бесплатный сеанс катания. Им стоит посетить праздник со своими коньками, уточняют организаторы.

Студентам обещают интересные спортивные развлечения, квесты и викторины. Победителей и участников ждут подарки. Для участия в празднике собирают предварительные онлайн-заявки.

Напомним, с 2005 года 25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день). Свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — Татьянин день и День студента.
5 441
#день студента #каток
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

21 минуту назад
угараю, у нас всё по ЛИПЕЦКИ!!!!
ответить

Юг

24 минуты назад
Омикрону посвящается... А где же антиковидные указы и меры ?
ответить

у

37 минут назад
угараю, согласна - за название 5 баллов!!!
ответить

цирк

59 минут назад
нынешние ,,студенты,, и спорт ,это абсолютно не совместимые слова , вот бычок в зубах ,полторашник в руке и маска на бороде у дрищей, это для них праздник и ,,нормальный ,,образ жизни-145 проц
ответить

угараю

сегодня, 09:55
в 14,00 спортивная НОЧЬ
ответить

Еще в рубрике

Водители маршруток пошли под суд за COVID-нарушения
#маска #маршрутка
1
Водители маршруток пошли под суд за COVID-нарушения

10 минут назад

Общество
В структуру выпускных экзаменов включены новые задания
#ЕГЭ #ОГЭ
6
В структуру выпускных экзаменов включены новые задания

47 минут назад

Общество
В Ельце отмечают рост квартирных краж
#кража
3
В Ельце отмечают рост квартирных краж

53 минуты назад

Общество
У липецкого ночного клуба не оказалось денег на банкротство
#банкротство #ночной клуб #долг
1
У липецкого ночного клуба не оказалось денег на банкротство

сегодня, 10:04

Общество
Липецкая промышленность подросла на 4,7%
#рейтинг #промышленность
2
Липецкая промышленность подросла на 4,7%

сегодня, 09:39

Общество
Ночь. Пляж. Мороз. Бикини!
#купания #крещение #пляж
17
Ночь. Пляж. Мороз. Бикини!

сегодня, 09:11

Общество