Общество
сегодня, 09:49
День студента отметят спортивным праздником
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Молодежь ждут на дневной сеанс на катке.
25 января в 14:00 часов на территории ледового катка в Нижнем парке состоится «Спортивная студенческая ночь», сообщает региональное управление молодежи. Студентов ждут на бесплатный сеанс катания. Им стоит посетить праздник со своими коньками, уточняют организаторы.
Студентам обещают интересные спортивные развлечения, квесты и викторины. Победителей и участников ждут подарки. Для участия в празднике собирают предварительные онлайн-заявки.
Напомним, с 2005 года 25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день). Свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — Татьянин день и День студента.
Студентам обещают интересные спортивные развлечения, квесты и викторины. Победителей и участников ждут подарки. Для участия в празднике собирают предварительные онлайн-заявки.
Напомним, с 2005 года 25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день). Свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — Татьянин день и День студента.
5 441
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