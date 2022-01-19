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Липецкая промышленность подросла на 4,7%

2 255
#рейтинг #промышленность
2
Липецкая промышленность подросла на 4,7%

Регион занял 50 место в отраслевом рейтинге регионов России.

По данным Росстата, по итогам января-ноября 2021 года в промышленном секторе РФ отмечается рост на 5,2%. Положительная динамика отмечается во всех четырех сферах промышленного производства, указывают аналитики РИА Рейтинг. На региональном уровне индексы промышленного производства по итогам одиннадцати месяцев 2021 года варьируются от 143,6% в Республике Северная Осетия-Алания до 88,7% в Сахалинской области.

Липецкая область в рейтинге промышленного производства оказалась на 50 месте. За неполный год сектор вырос на 4,7%. Среди регионов Центрального Черноземья самый высокий рост оказался у Курской области — 15 место и прибавка на 12,1%. Воронежская область заняла 57 строчку с ростом на 3,6%. Белгородская область — 60 строка и прибавка на 2,9%. Рост промышленного сектора на 1,4 позволил Тамбовской области занять 69 место.

По итогам года можно ожидать роста промышленного производства в РФ на уровне 5,0% или даже выше. На региональном уровне положительная динамика промышленного сектора также будет отмечаться в большей части субъектов РФ, считают аналитики.

Напомним, по итогам 2020 года Липецкая область оказалась в числе 34 регионов с положительной динамикой промышленного производства. Липецкая экономика показала рост в 102,2%.
2 255
#рейтинг #промышленность
2

Комментарии (2)

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замкадный

14 минут назад
выросло физическое производство продукции-в штуках или по стоимости -в рублях на фоне инфляции в 8,4 % ?
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цирк

сегодня, 10:03
,,верим,,-143 проц
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