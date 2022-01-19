39-летняя женщина пострадала в столкновении на улице Московской

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 января в Липецке на улице Московской столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 38-летнего мужчины и «Хендай» с 30-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 39-летняя пассажирка «Гранты».



В Усманском районе 51-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель и его 48-летняя пассажирка доставлены в больницу.



В Лебедяни на улице Карла Маркса около шести часов вечера произошло столкновение автомобилей «Дэу Нексия» под управлением 25-летнего водителя и «ВАЗ-2114» с 55-летним водителем. 36-летняя пассажирка «ВАЗа» получила травму. Причиной столкновения стало нарушение дистанции.



18 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1429 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 82.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 20 фактов механического столкновения автомобилей.

