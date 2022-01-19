Происшествия

48 минут назад

39-летняя женщина пострадала в столкновении на улице Московской

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#авария #ДТП
39-летняя женщина пострадала в столкновении на улице Московской

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 января в Липецке на улице Московской столкнулись автомобили «Лада Гранта» под управлением 38-летнего мужчины и «Хендай» с 30-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 39-летняя пассажирка «Гранты».

В Усманском районе 51-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель и его 48-летняя пассажирка доставлены в больницу. 

В Лебедяни на улице Карла Маркса около шести часов вечера произошло столкновение автомобилей «Дэу Нексия» под управлением 25-летнего водителя и «ВАЗ-2114» с 55-летним водителем. 36-летняя пассажирка «ВАЗа» получила травму. Причиной столкновения стало нарушение дистанции.

18 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1429 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 82.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 20 фактов механического столкновения автомобилей.
859
#авария #ДТП

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