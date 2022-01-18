Происшествия
38 минут назад
Полицейские поймали с поличным кладбищенских воров
С кладбища они успели вынести ограды, принадлежащие трем жителям села.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Добровском районе полицейские задержали с поличным кладбищенских воров, которые пытались похитить металлические ограды.
Происшествие случилось ещё 18 декабря. Участковый увидел четырех мужчин, которые выносили металлические ограды с территории кладбища в селе Борисовка.
Мужчины были задержаны участковым совместно с опергруппой на месте преступления.
- Подозреваемые - четверо безработных ранее судимых жителей Добровского района возрасте от 24 до 34 лет, - отметили в пресс-службе полиции. - С кладбища они успели вынести ограды, принадлежащие трем жителям села. Общий ущерб составил около 14 тысяч рублей. Похищенное изъято.
Происшествие случилось ещё 18 декабря. Участковый увидел четырех мужчин, которые выносили металлические ограды с территории кладбища в селе Борисовка.
Мужчины были задержаны участковым совместно с опергруппой на месте преступления.
- Подозреваемые - четверо безработных ранее судимых жителей Добровского района возрасте от 24 до 34 лет, - отметили в пресс-службе полиции. - С кладбища они успели вынести ограды, принадлежащие трем жителям села. Общий ущерб составил около 14 тысяч рублей. Похищенное изъято.
Липчанин
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