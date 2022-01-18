Происшествия

38 минут назад

Полицейские поймали с поличным кладбищенских воров

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#кража #кладбище
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Полицейские поймали с поличным кладбищенских воров

С кладбища они успели вынести ограды, принадлежащие трем жителям села.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Добровском районе полицейские задержали с поличным кладбищенских воров, которые пытались похитить металлические ограды. 

Происшествие случилось ещё 18 декабря. Участковый увидел четырех мужчин, которые выносили металлические ограды с территории кладбища в селе Борисовка.

Мужчины были задержаны участковым совместно с опергруппой на месте преступления.

- Подозреваемые - четверо безработных ранее судимых жителей Добровского района возрасте от 24 до 34 лет, - отметили в пресс-службе полиции. - С кладбища они успели вынести ограды, принадлежащие трем жителям села. Общий ущерб составил около 14 тысяч рублей. Похищенное изъято.
2 1100
#кража #кладбище
3

Комментарии (2)

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Липчанин

14 минут назад
Ни чего святого
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Скажите

29 минут назад
В какой они партии состоят?
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