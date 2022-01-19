сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
А вот уже и среда, 19 января. Сегодня в Липецке снежно и морозно. Сегодня обсудят проблемы общественного транспорта. Липчанам не стоит замалчивать претензии к коммунальщикам. Начальник управления образования ответит на все вопросы об экзаменах.
Погода
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура днем будет от -8 до -10 градусов. Ветер северный, 8-13 м/с.
День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.
Транспорт
Потратить деньги на транспортных картах старого образца нужно до 1 февраля. Пассажирам, имеющим такие средства оплаты проезда, стоит активнее пользоваться ими в общественном транспорте.
А вам слабо?
Липчанин Василий делится своим тренировочным комплексом для развития силы и выносливости.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
День в нашей истории
19 января 1926 года родился Иван Куприянов, Герой Социалистического Труда. С 1950 года жил в Липецке, работал газовщиком доменного цеха Новолипецкого металлургического комбината. Трудился Иван Куприянов поистине героически: однажды не уходил с завода 23 суток, пока не было успешно выполнено сложнейшее производственное задание.
За выдающиеся успехи в труде 8 апреля 1971 года Куприянов был удостоен звания Героя Социалистического Труда. После ухода с завода Иван Пантелеевич многие годы руководил городским Советом ветеранов войны и труда. Почетный металлург СССР, депутат Липецкого горсовета, Почетный гражданин Липецка (1993), Почетный гражданин Липецкой области (2007).
Бесплатная вакцинация
Сегодня в городе будут работать пять мобильных пунктов вакцинации.
Уборка снега
Свои замечания и предложения по уборке городских дорог липчане могут направлять в Инстаграм-аккаунт управления благоустройства @mbuupravlenie. Жалобы на некачественную работу во дворах – в ЕДС по телефону 8(800)450-48-48.
Юные таланты
В Липецке открыли прием заявок на городской фестиваль «Театр и дети». За звание лучших поборются воспитанники школ и учреждений дополнительного образования Липецка. Свои таланты юные артисты продемонстрируют в трех номинациях – для каждой определен срок подачи заявок:
- «Малые театральные формы» до 28 января
- «Драматический спектакль» до 2 февраля
- «Детский кукольный театр» до 11 февраля.
Документы необходимо направить на электронную почту teatrideti2021@mail.ru. Дополнительная информация – в Доме творчества «Городской» им. С.А. Шмакова, (Семашко, 9а).
Проблемы транспорта
В 12:00 начнется прямой эфир, где обсудят проблемы городского общественного транспорта.
Всё об экзаменах
19 января начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева проведет пресс-конференцию по вопросам организации выпускных экзаменов для 9 и 11 классов.
Лучшие снимки
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Полезные привычки
В среду в 18:00 в научной библиотеке (Кузнечная,2) начнется встреча клуба «Наука антистресса». Участники мастер-класса будут осваивать способы развития самодисциплины и учиться формировать полезные привычки. Запись по телефону: +7 (919) 162-67-31.
Болеем за наших
Липецкие хоккеисты сегодня играют в Чувашии: наших спортсменов можно поддержать онлайн.
Немое кино
Посмотреть сегодня кино в стиле зрителей начала прошлого века можно в культурном пространстве «Библиотека».
Кристина
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