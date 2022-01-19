Доброе утро, Липецк!

А вот уже и среда, 19 января. Сегодня в Липецке снежно и морозно. Сегодня обсудят проблемы общественного транспорта. Липчанам не стоит замалчивать претензии к коммунальщикам. Начальник управления образования ответит на все вопросы об экзаменах.