Победительницы турнира по борьбе получили в награду по банке мёда

Похоже, в Липецке появились новые традиционные соревнования.

В липецком спортивном зале «Богатырь» прошёл первый турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта России Юрия Золонцева. На ковёр выходили только девушки и это не случайно: в последние годы женская борьба в Липецке развивается семимильными шагами, в первую очередь благодаря тренеру Сергею Яковлеву.

В прошлом году его ученица Елизавета Петлякова выиграла «серебряную» медаль первенства мира среди юниорок до 20 лет и выполнила норматив мастера спорта международного класса. Теперь борьцы-вольники должны привыкнуть, что самой титулованной липецкой представительницей их вида спорта является девушка. А Алина Рыбкина взяла «бронзу» первенства Европы среди спортсменок до 18 лет.

Как рассказал GOROD48 Сергей Яковлев, заодно бывший и главным судьёй соревнований, на ковёр вышли около 50 девчат — из населенных пунктов Липецкой области, в которых культивируется женская борьба, а также гостьи из Кирсанова Тамбовской области.





В старшей возрастной группе, где боролись спортсменки до 17 лет, сенсаций не произошло. Во всех трёх весовых категориях победили ученицы Яковлева, причём сложно было ожидать других результатов от Анны Игнатовой (до 54 кг) и Валерии Павловой (до 61 кг), ведь они уже являются кандидатами в мастера спорта.

- Хочу отметить не только лидеров, но и наш ближайший резерв, - рассказал GOROD48 Сергей Яковлев, - Очень хорошие девчонки приехали из Усмани техничные, обученные. Персонально назову 13-летнюю Марию Телегину. Она стала победительницей, уверенно выиграв 4 схватки. А затем по просьбе своего тренера Сергей Трубицына провела ещё две товарищеские встречи с более старшими соперницами. Титулованной Игнатовой она проиграла, а затем победила другую девушку, которая аж на четыре года старше её. Пока у нас будут появляться такие самородки, пока так здорово будут работать тренеры женская борьба будет развиваться и можно ждать новых Петляковых и Рыбкиных.





Все победительницы турнира по старинной традиции борцов Липецкой области кроме кубков, медалей и дипломов получили оригинальные подарки от спонсоров соревнований — по банке мёда. Награды вручал, в частности, директор липецкой спортивной школы олимпийского резерва №9 Юрий Шкарин.





Отметили и тренеров-победителей Яковлева, Трубицына, Александра Назарова, Олега Минина.

- Мы проводили девичьи соревнования памяти Юры Золонцева в первый раз, - подвёл итог Яковлев, - Всем очень понравилось, поэтому родилась идея проводить их ежегодно. Рассчитываем теперь организовывать их примерно 4-5 января и именно с них будет начинаться борцовский год в Липецкой области.





Для справки. Юрий Золонцев (1986 -2016 г.). Мастер спорта России. В 2000 году в Геленжике стал победителем чемпионата России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Призёр чемпионата России по борьбе на поясах.









