Из-за «пятой волны» коронавируса в Липецкой области ждут увеличения числа звонков на номер 122

Ожидаются пиковые нагрузки на системы здравоохранения и приёма звонков.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в связи с приближением пятой волны коронавируса в регионе готовятся к увеличению количества звонков на номер 122.



- По этому номеру можно записаться на амбулаторный приём, вакцинацию, вызвать врача на дом, - цитирует пресс-служба управления слова его начальника Юрия Шуршукова. - Это, с одной стороны, помогает разгрузить регистратуры в поликлиниках, с другой стороны «клиентский путь» становится короче. Задействовано 40 линий на приём звонков и заявок в сфере здравоохранения. На данный момент выведены все операторы.



Добавим, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по работе единого кол-центра 122. Регионам выделили субсидии для дооснащения кол-центров, расширения штата операторов, внедрения голосовых помощников. Ожидаются пиковые нагрузки на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему.