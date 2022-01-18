Коронавирус

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Из-за «пятой волны» коронавируса в Липецкой области ждут увеличения числа звонков на номер 122

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#коронавирус
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Из-за «пятой волны» коронавируса в Липецкой области ждут увеличения числа звонков на номер 122

Ожидаются пиковые нагрузки на системы здравоохранения и приёма звонков.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в связи с приближением пятой волны коронавируса в регионе готовятся к увеличению количества звонков на номер 122.

- По этому номеру можно записаться на амбулаторный приём, вакцинацию, вызвать врача на дом, - цитирует пресс-служба управления слова его начальника Юрия Шуршукова. - Это, с одной стороны, помогает разгрузить регистратуры в поликлиниках, с другой стороны «клиентский путь» становится короче. Задействовано 40 линий на приём звонков и заявок в сфере здравоохранения. На данный момент выведены все операторы.

Добавим, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по работе единого кол-центра 122. Регионам выделили субсидии для дооснащения кол-центров, расширения штата операторов, внедрения голосовых помощников. Ожидаются пиковые нагрузки на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему.
7 497
#коронавирус
2

Комментарии (7)

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Алоизий

21 минуту назад
Я вызывал врача таким способом. Разумеется врач не пришёл, а в поликлинике вызов не был зарегистрирован и в базе данных тоже.
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Любопытный липчанин

23 минуты назад
Пятвя волна?! А коронавирус что море что ли?
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Предложение

24 минуты назад
Поможем людям, позвоним 122. Нам все равно, а им может премию дадут.
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122

26 минут назад
Да никто и не знает про этот номер
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Да уж

27 минут назад
Вот мечтатели.Когда уже будет ,,дело врачей"
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СССР

46 минут назад
Ух ты что пятая волна,потом шестая ,седьмая и так далее.Мир сошёл с ума.!!!
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Рецепт

55 минут назад
Ввести плату за звонок на номер 122.
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