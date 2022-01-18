На двух улицах Липецка частично отключат холодную воду

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19 января с 10:00 и до окончания работ для проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно ограничит подачу холодной воды в доме № 89 по проспекту Победы. Воду для питья подвезут к дому.



С 10:00 до окончания работ из-за ремонтных работ не будет холодной воды в доме № 50 по улице Юношеской – подвоз питьевой воды для нужд потребителей также организуют к дому.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



