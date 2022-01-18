Общество

24 минуты назад

На двух улицах Липецка частично отключат холодную воду

143
#отключения
Загрузка плеера
19 января с 10:00 и до окончания работ для проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно ограничит подачу холодной воды в доме № 89 по проспекту Победы. Воду для питья подвезут к дому. 

С 10:00 до окончания работ из-за ремонтных работ не будет холодной воды в доме № 50 по улице Юношеской – подвоз питьевой воды для нужд потребителей также организуют к дому. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

143
#отключения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецку нужна специальная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья
#дети-инвалиды
Липецку нужна специальная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья

10 минут назад

Общество
Главный санитарный врач предложил ввести QR-коды для посещения алкомаркетов
#COVID-19 #оперштаб
Главный санитарный врач предложил ввести QR-коды для посещения алкомаркетов

20 минут назад

Общество
В липецком автобусе текла крыша
#транспорт #автобус
В липецком автобусе текла крыша

33 минуты назад

Общество
Поведением водителя и двойной оплатой проезда в маршрутке займутся уже сегодня вечером
#оплата проезда #маршрутка
1
Поведением водителя и двойной оплатой проезда в маршрутке займутся уже сегодня вечером

45 минут назад

Общество
«Замучились показывать эти QR-коды!»
#QR-коды #проверка
35
«Замучились показывать эти QR-коды!»

сегодня, 14:55

Общество
«Называем чудесами то, что делаем мы сами»
#ТОСы
20
«Называем чудесами то, что делаем мы сами»

сегодня, 14:22

Общество