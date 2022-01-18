Общество

46 минут назад

Поведением водителя и двойной оплатой проезда в маршрутке займутся уже сегодня вечером

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#оплата проезда #маршрутка
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Поведением водителя и двойной оплатой проезда в маршрутке займутся уже сегодня вечером

Липчанка пожаловалась на инцидент в автобусе, произошедший утром 18 января.

Липчанка Светлана Логачева пожаловалась в социальных сетях на водителя маршрута №323, который заставил ее дважды оплатить проезд.

- Сегодня по дороге на работу со мной произошёл неприятный случай. Водитель 323 маршрута номер автобуса 205 нагрубил и заставил дважды оплатить проезд. На просьбу вернуть деньги сказал «звоните и жалуйтесь». Этот водитель всегда грубит пассажирам, я неоднократно это видела, вот и сегодня помимо меня нагрубил ещё и другим людям,  - жалуется липчанка.

За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка.

- По версии водителя маршрута №323, конфликт с пассажиркой произошел из-за терминала оплаты проезда. Как он пояснил, в кабине установлен стационарный аппарат, на котором печатаются чеки и пробиваются билеты за наличные средства. А для удобства пассажиров в салон автобуса выведен специальный ридер – к нему прикладывают банковские карты для оплаты. Однако женщина, зашедшая в салон автобуса, якобы, пыталась оплатить проезд именно через терминал в кабине. Водитель же настаивал на оплате проезда через работающий терминал в салоне автобуса, - сообщили в пресс-службе ведомства

По данному факту уже сегодня вечером, по возвращении автобуса на предприятие, будет проведена проверка, в том числе изучена запись камеры наблюдения. Если факт грубого отношения или иного нарушения со стороны водителя подтвердится, к нему применят меры дисциплинарного взыскания. Что же касается денег, то по результатам проверки липчанка может обратиться с заявлением на возврат.

В мэрии напомнили, что о фактах нарушений в сфере городских пассажирских перевозок можно сообщить в департамент транспорта – через сайт http://deptrans48.ru/reception/ или инстаграм-аккаунт @deptrans_lip. В жалобе обязательно нужно указать госномер автобуса, время и место посадки, направление движения.
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#оплата проезда #маршрутка
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Комментарии (5)

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хотели как лучше

33 минуты назад
а получилось как всегда
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