В липецком автобусе текла крыша

Вода с крыши падала прямо на пассажирские сиденья, а в салоне образовалась лужа.

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Липчанка пожаловалась у себя на странице в Инстаграм на условия в липецком общественном транспорте. Видео, снятым сегодня в 9:13 в автобусе 345-го маршрута, она также поделилась с редакцией GOROD48.



На ролике запечатлено, как с крыши липецкого автобуса прямо на пассажирские сиденья капает вода, а под креслом уже образовалась приличная лужа.



- Именно за такие условия перевозки пассажиров нам и повысили тариф на проезд?! - Возмущается липчанка.



- По информации перевозчика, в салоне автобуса маршрута №345 сегодня была обнаружена течь крыши, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Липецка. - В связи с чем транспортное средство сняли с маршрута. На линию оно вернётся после ремонта. Также с сотрудниками, ответственными за контроль технического состояния автобуса перед рейсом, будет проведен дополнительный инструктаж о необходимости более тщательного осмотра и подготовки транспорта.

