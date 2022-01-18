Общество

35 минут назад

В липецком автобусе текла крыша

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#транспорт #автобус
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Вода с крыши падала прямо на пассажирские сиденья, а в салоне образовалась лужа.

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Липчанка пожаловалась у себя на странице в Инстаграм на условия в липецком общественном транспорте. Видео, снятым сегодня в 9:13 в автобусе 345-го маршрута, она также поделилась с редакцией GOROD48.

На ролике запечатлено, как с крыши липецкого автобуса прямо на пассажирские сиденья капает вода, а под креслом уже образовалась приличная лужа.

- Именно за такие условия перевозки пассажиров нам и повысили тариф на проезд?! - Возмущается липчанка.

- По информации перевозчика, в салоне автобуса маршрута №345 сегодня была обнаружена течь крыши, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Липецка. - В связи с чем транспортное средство сняли с маршрута. На линию оно вернётся после ремонта. Также с сотрудниками, ответственными за контроль технического состояния автобуса перед рейсом, будет проведен дополнительный инструктаж о необходимости более тщательного осмотра и подготовки транспорта.
6 518
#транспорт #автобус
2

Комментарии (6)

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Кровельщик из ЖЭКа

18 минут назад
Могу перекрыть крышу, быстро и не дорого. Мои крыши не текут!
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Увася

20 минут назад
Так пусть посмотрят на год выпуска автобуса. Им под 30 лет. Автоперевозчики понакупают автохлам и зарабатывают деньги выжимая все из хлама и плача как они мало зарабатывают. Как эти помойки вообще ТО проходят большой вопрос.
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В Липецке всё течет

20 минут назад
Крыши,трубы, канализация,мозги,разум. Носите маски!
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маршрутка 303

23 минуты назад
кому не нравится ?! ходите тогда пешком !!
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BG

23 минуты назад
GOROD48,это такая мелочь, по сравнению с тем, что творится в трамваях, там просто потоп!!!
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Постоянные пассажиры

26 минут назад
на 345 автобусе на работу в облсовет ездит депутат Копылова. Вы представляете, чтобы было если вода потекла на неё ?
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