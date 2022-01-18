Росстат: в Липецкой области закрылись в 1,45 раза больше организаций, чем открылись новых

В 2021 году в Липецкой области прекратили свою деятельность 2366 предприятия, в то время как открылось новых 1633 организаций. Количество закрытых бизнесов в 1,45 раза превысило число вновь созданных – такие данные приводит Росстат в исследовании о демографических показателях предприятий в регионах России.





В целом по стране «родились» почти 209 тысяч предприятий, закрылись 368 тысяч, или в 1,76 раза больше. Эта тенденция оказалась характерной для всех регионов, кроме Севастополя – там было образовано 557 новых организаций, «умерли» всего 371. В Ненецком автономном округе число организованных и закрытых компаний оказалось почти равным – 48 и 49 соответственно.



Всего в Липецкой области по данным Росстата в 2021 году работали 13 722 предприятия, из которых 1216 исполнилось год, еще 1120 вели деятельность два года, а 943 компании существовали пять лет. Половина всех работающих компаний была старше пяти лет.



