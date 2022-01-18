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Росстат: в Липецкой области закрылись в 1,45 раза больше организаций, чем открылись новых
В 2021 году в Липецкой области прекратили свою деятельность 2366 предприятия, в то время как открылось новых 1633 организаций. Количество закрытых бизнесов в 1,45 раза превысило число вновь созданных – такие данные приводит Росстат в исследовании о демографических показателях предприятий в регионах России.
Всего в Липецкой области по данным Росстата в 2021 году работали 13 722 предприятия, из которых 1216 исполнилось год, еще 1120 вели деятельность два года, а 943 компании существовали пять лет. Половина всех работающих компаний была старше пяти лет.
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