Экономика

сегодня, 15:35

Росстат: в Липецкой области закрылись в 1,45 раза больше организаций, чем открылись новых

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Росстат: в Липецкой области закрылись в 1,45 раза больше организаций, чем открылись новых

В 2021 году в Липецкой области прекратили свою деятельность 2366 предприятия, в то время как открылось новых 1633 организаций. Количество закрытых бизнесов в 1,45 раза превысило число вновь созданных – такие данные приводит Росстат в исследовании о демографических показателях предприятий в регионах России. 

В целом по стране «родились» почти 209 тысяч предприятий, закрылись 368 тысяч, или в 1,76 раза больше. Эта тенденция оказалась характерной для всех регионов, кроме Севастополя – там было образовано 557 новых организаций, «умерли» всего 371. В Ненецком автономном округе число организованных и закрытых компаний оказалось почти равным – 48 и 49 соответственно. 

Всего в Липецкой области по данным Росстата в 2021 году работали 13 722 предприятия, из которых 1216 исполнилось год, еще 1120 вели деятельность два года, а 943 компании существовали пять лет. Половина всех работающих компаний была старше пяти лет. 

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Комментарии (4)

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несомненный успех

35 минут назад
в "борьбе с ковидом"
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Это

37 минут назад
Очередной рывок...толи ещё будет!
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Эксперт 2

39 минут назад
Потому что государству пора дать возможность работать предприятиям, убрать огромную налоговую нагрузку. Тогда и людей будут оформлять и нормальные зарплаты платить.
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Эксперт

56 минут назад
Потому что организациям пора платить нормальную зарплату своим работникам всем без исключения тогда бы и закрыватся не пришлось по другому и быть не может.
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