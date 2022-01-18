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сегодня, 15:29

Перспективная липецкая лыжница заслужила награду из рук призёра Олимпийских Игр

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#Лыжные гонки
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Перспективная липецкая лыжница заслужила награду из рук призёра Олимпийских Игр

Недавно Веронику Рыженкову наградили и переходящим кубком имени основателя липецкой лыжной школы, отметив её как одну из самых талантливых.

Липецкие лыжники завоевали награды престижных соревнований в Курске.

Призы для гонки, которая прошла в курском парке Солянка, предоставил Заслуженный мастер спорта Алексей Петухов, «бронзовый» призёр Олимпиады-2010 в командном спринте. На старт вышли 187 спортсменов из Липецкой, Курской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Смоленской областей.

Но даже при такой серьёзной конкуренции наша Вероника Рыженкова среди девочек 2008-09 г.р. на дистанции 3 км выиграла и квалификационную гонку и финальный забег.

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Пьедестал почёта. Вероника наверху, рядом "олимпионик" Алексей Петухов. 

- Вероника занимается лыжными гонками уже более 4-х лет, - рассказал нам о новоиспечённой чемпионке директор липецкой спортивной школы № 7 Сергей Абрамов, - Недавно её наградили специальным кубком имени основателя нашей школы Анатолия Красникова. Этим призом мы традиционно отмечаем наших лучших учеников. 13-летняя Рыженкова сейчас - одна из самых перспективных липецких лыжниц.

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Ровесник Вероники Артём Финогин тоже показал стабильные результаты: он был 3-м у юношей и в квалификации, и по результатам финала, положив в командную копилку «бронзовую» медаль.

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Подготовил обоих липецких финалистов тренер Александр Горлов.

Как рассказал GOROD48 Сергей Абрамов, снежной зимой-2022 лыжная жизнь в регионе кипит: впереди этапы Кубка Липецкой области, другие старты в Задонском, Измалковском, Елецком районах.

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#Лыжные гонки
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