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сегодня, 17:00
Срок карантина для заболевших коронавирусом сократится до 7 дней
Срок карантина по коронавирусу в России сокращен с двух недель до семи дней.
Длительность карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до одной недели, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", — отметила Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
До этого на изоляции необходимо было находиться в течение 14 дней.
Голикова отметила, что российские власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, это будет осуществляться, - передает РИА Новости.
По ее словам, из-за высокой заразности омикрон-штамма дома-интернаты придётся перевести на закрытый режим работы.
На данный момент в РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 63,9%, но Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия и Чукотский автономный округ достигли уровня в 80%.
При этом из числа заразившихся "омикроном" полный курс вакцинации прошли 27,9%, а на долю непривитых приходится 68,9% случаев. Вице-премьер предупредила, что штамм уже развивается внутри страны — большинство заразившихся не были за границей.
Кроме того, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.
"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", — отметила Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
До этого на изоляции необходимо было находиться в течение 14 дней.
Голикова отметила, что российские власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, это будет осуществляться, - передает РИА Новости.
По ее словам, из-за высокой заразности омикрон-штамма дома-интернаты придётся перевести на закрытый режим работы.
На данный момент в РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 63,9%, но Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия и Чукотский автономный округ достигли уровня в 80%.
При этом из числа заразившихся "омикроном" полный курс вакцинации прошли 27,9%, а на долю непривитых приходится 68,9% случаев. Вице-премьер предупредила, что штамм уже развивается внутри страны — большинство заразившихся не были за границей.
Кроме того, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.