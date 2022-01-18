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Срок карантина для заболевших коронавирусом сократится до 7 дней

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#коронавирус #карантин

Срок карантина по коронавирусу в России сокращен с двух недель до семи дней.

Длительность карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до одной недели, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", — отметила Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

До этого на изоляции необходимо было находиться в течение 14 дней.

Голикова отметила, что российские власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, это будет осуществляться, - передает РИА Новости.

По ее словам, из-за высокой заразности омикрон-штамма дома-интернаты придётся перевести на закрытый режим работы.

На данный момент в РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 63,9%, но Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия и Чукотский автономный округ достигли уровня в 80%.

При этом из числа заразившихся "омикроном" полный курс вакцинации прошли 27,9%, а на долю непривитых приходится 68,9% случаев. Вице-премьер предупредила, что штамм уже развивается внутри страны — большинство заразившихся не были за границей.

Кроме того, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.
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#коронавирус #карантин

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