сегодня, 15:20
Премьер-министр призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку
Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим.
"Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями", - заявил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим. "И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах", - сообщил Мишустин.
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 31 252 случая заражения коронавирусом.