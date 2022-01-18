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сегодня, 15:20

Премьер-министр призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку

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#удаленка #коронавирус

Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим.

Премьер РФ Михаил Мишустин призвал работодателей в связи с распространением коронавируса по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, - передает РИА Новости.

"Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями", - заявил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим. "И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах", - сообщил Мишустин.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 31 252 случая заражения коронавирусом.
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#удаленка #коронавирус

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