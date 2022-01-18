В России
47 минут назад
Госдума опубликовала список малоизвестных льгот для россиян
В Госдуме назвали список малоизвестных льгот, доступных разным слоям населения России.
"В России существует множество мер поддержки. О многих из них мы регулярно рассказываем на нашей странице. В сегодняшнем материале собрали для вас несколько льгот, о которых вы могли не знать", - сообщает Госдума на странице "Вконтакте".
Отмечается, что семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже единственной квартиры для улучшения жилищных условий. При этом новое жилье нужно купить до 30 апреля следующего года, причем его площадь или кадастровая стоимость должна превышать соответствующие показатели прошлой квартиры. Кадастровая стоимость нового жилья не должна превышать 50 млн рублей. А на момент продажи у семьи не должно быть в собственности другого жилья площадью более 50% от предыдущего.
А пенсионеры могут не платить налог на имущество. Льгота предоставляется на один объект каждого вида: квартиру, дом и гараж одновременно. Пенсионеры также могут не платить земельный налог с участка в шесть соток. Льгота касается также многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и инвалидов I и II групп.
В Госдуме также напомнили, что детям до 3-х лет и детям из многодетных семей до 6 лет могут предоставлять лекарства бесплатно. Перечень лекарств составляется ежегодно, а получить их можно в любой аптеке, которая обслуживает льготников.
А налоговые вычеты на покупку квартиры, ипотеку, платное лечение или образование, спорт, детей, пожертвования или инвестиции может оформить любой россиянин, который платит НДФЛ.
Также Госдума напомнила россиянам о льготах на оплату ЖКУ. Субсидии на оплату коммунальных услуг могут получить ветераны, инвалиды, многодетные семьи. Льготы могут получить и семьи, которые отдают за коммунальные платежи большую долю зарплаты, чем допустимо в их регионе.
Отмечается, что семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже единственной квартиры для улучшения жилищных условий. При этом новое жилье нужно купить до 30 апреля следующего года, причем его площадь или кадастровая стоимость должна превышать соответствующие показатели прошлой квартиры. Кадастровая стоимость нового жилья не должна превышать 50 млн рублей. А на момент продажи у семьи не должно быть в собственности другого жилья площадью более 50% от предыдущего.
А пенсионеры могут не платить налог на имущество. Льгота предоставляется на один объект каждого вида: квартиру, дом и гараж одновременно. Пенсионеры также могут не платить земельный налог с участка в шесть соток. Льгота касается также многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и инвалидов I и II групп.
В Госдуме также напомнили, что детям до 3-х лет и детям из многодетных семей до 6 лет могут предоставлять лекарства бесплатно. Перечень лекарств составляется ежегодно, а получить их можно в любой аптеке, которая обслуживает льготников.
А налоговые вычеты на покупку квартиры, ипотеку, платное лечение или образование, спорт, детей, пожертвования или инвестиции может оформить любой россиянин, который платит НДФЛ.
Также Госдума напомнила россиянам о льготах на оплату ЖКУ. Субсидии на оплату коммунальных услуг могут получить ветераны, инвалиды, многодетные семьи. Льготы могут получить и семьи, которые отдают за коммунальные платежи большую долю зарплаты, чем допустимо в их регионе.