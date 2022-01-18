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Виновник гибели человека в ДТП компенсировал моральный вред только после ареста машины

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#приставы #ДТП
Виновник гибели человека в ДТП компенсировал моральный вред только после ареста машины

Чтобы вернуть «Ладу», мужчина возместил моральный вред родственникам в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, с виновника гибели человека в ДТП взыскали компенсацию морального вреда родственникам погибшего.

- Житель Липецкой области нарушил правила дорожного движения и совершил преступление по части 3 статьи 264 УК РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека, - отметили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области. - В соответствии с приговором Грязинского городского суда гражданин был обязан возместить моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. Стало известно, что у гражданина в собственности автомобиль «Лада».

Когда на автомобиль должника наложили арест, мужчина оплатил сумму компенсации морального вреда в полном объеме.
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#приставы #ДТП

Комментарии (3)

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Гость

57 минут назад
А чё не посадили за смерть человека?
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Исай

57 минут назад
В лагерь не кому не охота.
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Попов Ю.

сегодня, 14:15
Материальное наказание самое эффективное, только работает когда есть что отобрать.
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