Виновник гибели человека в ДТП компенсировал моральный вред только после ареста машины

Чтобы вернуть «Ладу», мужчина возместил моральный вред родственникам в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, с виновника гибели человека в ДТП взыскали компенсацию морального вреда родственникам погибшего.



- Житель Липецкой области нарушил правила дорожного движения и совершил преступление по части 3 статьи 264 УК РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека, - отметили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области. - В соответствии с приговором Грязинского городского суда гражданин был обязан возместить моральный вред в размере 300 тысяч рублей.



В рамках исполнительного производства судебным приставом были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. Стало известно, что у гражданина в собственности автомобиль «Лада».



Когда на автомобиль должника наложили арест, мужчина оплатил сумму компенсации морального вреда в полном объеме.