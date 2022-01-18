Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики уже почти три месяца проверяют наличие цифровых пропусков при входе в общественные места. За день они могут проверить около 30 торговых центров, кафе, ресторанов и фитнес-клубов.

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Если кто-то ждет, что проход в общественные места по QR-кодам вот-вот отменят, так как депутаты Госдумы решили снять с повестки рассмотрение такого законопроекта, то в Липецкой области пока ничего не изменилось. Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики каждый день проводят рейды и ищут нарушителей.Сегодня проверяющие беспрепятственно зашли в «Чайхану». Девушка на входе, увидев делегацию, не стала требовать обязательного предъявления QR-кода. Вызванный в зал администратор кафе тут же бросился защищать сотрудницу — испугалась большой компании.— Она проверяет QR-коды! Иначе зачем я ей плачу?! — возмутился он.Довод не прошел. Сотрудники управления составили определение о возбуждении административного дела по ст. 20.6.1 ч.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».А на раздаче блюд под раздачу попал еще один сотрудник. У него не оказалось с собой санитарной книжки, молодой человек пояснил, что хранит ее дома. Информацию об отсутствии санкнижки проверяющие пообещали направить в Роспотребнадзор.С начала 2022 года проверяющие составили 14 административных протоколов о нарушении областного антиковидного постановления. Пять из них — по QR-кодам.В ТРЦ «Малибу» все было по правилам. Посетителей пропускали по QR-коду, да еще и одноразовые маски выдавали тем, кто с собой их не захватил. Охранник, который теперь проверяет цифровые пропуска, отметил, что без кодов посетителей стало заметно меньше — горожане привыкли к правилам.— Замучились показывать эти QR-коды, — возмутилась покупательница.— В последнее время, безусловно, стало меньше нарушений, поскольку все уже осведомлены о правилах. К тому же были наложены административные штрафы на лиц, которые не осуществляли проверку QR-кодов. Попадаются и ТРЦ, попадаются и общепиты. Санкция статьи на всех одинаково распространяется, — рассказал заместитель начальника отдела областного управления потребительского рынка и ценовой политики Игорь Гаракишиев.