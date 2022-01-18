Общество

21 минуту назад

«Замучились показывать эти QR-коды!»

7 570
#QR-коды #проверка
«Замучились показывать эти QR-коды!»

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики уже почти три месяца проверяют наличие цифровых пропусков при входе в общественные места. За день они могут проверить около 30 торговых центров, кафе, ресторанов и фитнес-клубов.

Если кто-то ждет, что проход в общественные места по QR-кодам вот-вот отменят, так как депутаты Госдумы решили снять с повестки рассмотрение такого законопроекта, то в Липецкой области пока ничего не изменилось. Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики каждый день проводят рейды и ищут нарушителей.

Сегодня проверяющие беспрепятственно зашли в «Чайхану». Девушка на входе, увидев делегацию, не стала требовать обязательного предъявления QR-кода. Вызванный в зал администратор кафе тут же бросился защищать сотрудницу — испугалась большой компании.

 — Она проверяет QR-коды! Иначе зачем я ей плачу?! — возмутился он.

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Довод не прошел. Сотрудники управления составили определение о возбуждении административного дела по ст. 20.6.1 ч.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

А на раздаче блюд под раздачу попал еще один сотрудник. У него не оказалось с собой санитарной книжки, молодой человек пояснил, что хранит ее дома. Информацию об отсутствии санкнижки проверяющие пообещали направить в Роспотребнадзор.

С начала 2022 года проверяющие составили 14 административных протоколов о нарушении областного антиковидного постановления. Пять из них — по QR-кодам.

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В ТРЦ «Малибу» все было по правилам. Посетителей пропускали по QR-коду, да еще и одноразовые маски выдавали тем, кто с собой их не захватил. Охранник, который теперь проверяет цифровые пропуска, отметил, что без кодов посетителей стало заметно меньше — горожане привыкли к правилам.

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 — Замучились показывать эти QR-коды, — возмутилась покупательница.

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— В последнее время, безусловно, стало меньше нарушений, поскольку все уже осведомлены о правилах. К тому же были наложены административные штрафы на лиц, которые не осуществляли проверку QR-кодов. Попадаются и ТРЦ, попадаются и общепиты. Санкция статьи на всех одинаково распространяется, — рассказал заместитель начальника отдела областного управления потребительского рынка и ценовой политики Игорь Гаракишиев.
7 570
#QR-коды #проверка

Комментарии (7)

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Страннннно!

4 минуты назад
Их уже отменили...
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Не хожу по ТЦ

6 минут назад
Работник без санкнижки в общепите их не заинтересовал. Все ясно с этими проверками.
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кокс

8 минут назад
На нам горы передвигать можно а он коды спрашивает.
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Зрк

10 минут назад
Ох и доведёте вы народ
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Игорь

10 минут назад
Что то я не пойму дума снялапредложение по кури нам кодам а здесь спрашивают. Так кому кланятся
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Ничего не понятно

12 минут назад
А разве не отменили их?
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А вы

12 минут назад
Как думаете сколько это будет продолжаться, год, два или двадцать два, какой следующий будет придуман вирус, какое имя ему дадут?
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