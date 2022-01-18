сегодня, 17:00
В день Крещения в Липецкой области похолодает до -13
В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будут определять циклоны с Атлантики, ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 января – 9-10 градусов мороза, что около нормы, 20 января – 13-14 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 21 января – 7 градусов мороза, что на 3 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -9 до -11 градусов, днем будет от -8 до -10 градусов.
День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.
Анна