Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В день Крещения в Липецкой области похолодает до -13

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#мороз
1
В день Крещения в Липецкой области похолодает до -13

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будут определять циклоны с Атлантики, ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 января – 9-10 градусов мороза, что около нормы, 20 января – 13-14 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 21 января – 7 градусов мороза, что на 3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13, днем она составит от -6 до -11 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -9 до -11 градусов, днем будет от -8 до -10 градусов.

День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза. 

1 401
#мороз
1

Комментарии (1)

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Анна

56 минут назад
по долгосрочным прогонам климатическая весна придет в город в 3-декаде февраля с опережением климатических сроков в месяц
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