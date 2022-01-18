В день Крещения в Липецкой области похолодает до -13

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будут определять циклоны с Атлантики, ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 января – 9-10 градусов мороза, что около нормы, 20 января – 13-14 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 21 января – 7 градусов мороза, что на 3 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13, днем она составит от -6 до -11 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -9 до -11 градусов, днем будет от -8 до -10 градусов.



День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.



