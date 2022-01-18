Семейное дело: в Липецке мать и сын изготавливали и продавали наркотики

В Липецке наркополицейскими установлена причастность 31–летнего горожанина к выращиванию элитных сортов конопли. Наркосодержащие растения липчанин выращивал вместе с 55-летней матерью.

В обычной городской квартире полицейские обнаружили лабораторию по производству наркотиков растительного происхождения. Оказалось, что 31-летний мужчина выращивал элитные сорта конопли. Для максимальной урожайности она подкармливал растения удобрениями. 55-летняя мать липчанина готовила из конопли наркотики.

«Семья продавала наркотики растительного происхождения через тайники-закладки, а знакомым. Полицейские изъяли более 150 граммов марихуаны и 15 кустов наркосодержащего растения», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.В отношении матери и сына возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство и сбыт наркотических средств». Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.