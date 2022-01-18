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Семейное дело: в Липецке мать и сын изготавливали и продавали наркотики
В Липецке наркополицейскими установлена причастность 31–летнего горожанина к выращиванию элитных сортов конопли. Наркосодержащие растения липчанин выращивал вместе с 55-летней матерью.
«Семья продавала наркотики растительного происхождения через тайники-закладки, а знакомым. Полицейские изъяли более 150 граммов марихуаны и 15 кустов наркосодержащего растения», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
В отношении матери и сына возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство и сбыт наркотических средств». Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
иксперд
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