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Семейное дело: в Липецке мать и сын изготавливали и продавали наркотики

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#наркотики
Семейное дело: в Липецке мать и сын изготавливали и продавали наркотики

В Липецке наркополицейскими установлена причастность 31–летнего горожанина к выращиванию элитных сортов конопли. Наркосодержащие растения липчанин выращивал вместе с 55-летней матерью. 

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В обычной городской квартире полицейские обнаружили лабораторию по производству наркотиков растительного происхождения. Оказалось, что 31-летний мужчина выращивал элитные сорта конопли. Для максимальной урожайности она подкармливал растения удобрениями. 55-летняя мать липчанина готовила из конопли наркотики.

«Семья продавала наркотики растительного происхождения через тайники-закладки, а знакомым. Полицейские изъяли более 150 граммов марихуаны и 15 кустов наркосодержащего растения», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.  

В отношении матери и сына возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство и сбыт наркотических средств». Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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#наркотики

Комментарии (5)

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иксперд

20 минут назад
Походу она сама в квартире выросла, дикорастущая то бишь.
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С Дачного

29 минут назад
С начала все силы наркоконтроля надо бросать на борьбу с реальном ядом! Соли, Спайсы, порошки всякие! Они реально убивают детей! А после боритесь с травой! А у нас все через жопу. Боремся против ветряных мельниц, а работать против наркокартелей, толи бояться или в доле! Спасите будующее наших детей!
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элитные сорта конопли

45 минут назад
а что есть эконом класс сорта?
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омсквич

53 минуты назад
Душат конкурентов
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Я

сегодня, 12:36
Хорошо, когда есть местные производители.
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