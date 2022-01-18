На карантин полностью закрыта одна школа и четыре – частично

В Липецкой области для 133 школьников организовано дистанционное обучение.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 18 января в Липецкой области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ одна школа полностью - это школа № 2 в городе Грязи.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 5 классов в 4 школах. Для 133 школьников организовано дистанционное обучение.



Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.

