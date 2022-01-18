Общество

сегодня, 12:06

На карантин полностью закрыта одна школа и четыре – частично

977
#карантин #школа
На карантин полностью закрыта одна школа и четыре – частично

В Липецкой области для 133 школьников организовано дистанционное обучение.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 18 января в Липецкой области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ одна школа полностью - это школа № 2 в городе Грязи.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 5 классов в 4 школах. Для 133 школьников организовано дистанционное обучение.

Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.
977
#карантин #школа

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В мэрии не знают, как быстро убрать из дворов мешающие уборке снега и вывозу мусора автомобили
#снегопад #мусор #парковки
В мэрии не знают, как быстро убрать из дворов мешающие уборке снега и вывозу мусора автомобили

16 минут назад

Общество
Каждый пятый житель Липецка – волонтер
#волонтерство
7
Каждый пятый житель Липецка – волонтер

сегодня, 12:16

Общество
«Красивые презентации, не более того»: в Липецком горсовете раскритиковали поддержку молодых бизнесм...
#малый бизнес
18
«Красивые презентации, не более того»: в Липецком горсовете раскритиковали поддержку молодых бизнесм...

сегодня, 11:53

Общество
На месте бывшего кинотеатра «Спутник» собираются построить детское кафе
#"Спутник" #архитекторы #градсовет
54
На месте бывшего кинотеатра «Спутник» собираются построить детское кафе

сегодня, 10:16

Общество
Разбившегося на «ватрушке» 12-летнего мальчика перевели из реанимации в обычное отделение
#несчастный случай
5
Разбившегося на «ватрушке» 12-летнего мальчика перевели из реанимации в обычное отделение

сегодня, 09:43

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
9
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество