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Красноярские школы возьмут под круглосуточную охрану после сообщений о минировании
По каждому факту ложного минирования возбуждены уголовные дела по ст.207 УК РФ.
МВД с 18 января 2022 года возьмет все школы Красноярска под круглосуточную охрану после серии ложных сообщений о минированиях.
В Красноярске было эвакуировано 122 школы, расположенных в 135 корпусах. По каждому факту лжеминирований будут возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ.
Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сообщил, что школы будут взяты под круглосуточную охрану в связи с волной ложных минирований в последние две недели. Развернут ситуационный центр МУ МВД "Красноярское", в школах работают кинологи.
"Главные трудности, с которыми мы сталкиваемся при работе по таким делам, — это высокая степень анонимности сообщающих о минировании. Отправители находятся за пределами Российской Федерации", — рассказал Александр Речицкий.
Охрана будет осуществляться при взаимодействии МВД и Росгвардии.
Массовые эвакуации в городе происходят уже четвертый рабочий день, начиная с 13 января. Очевидцы сообщали, что в некоторых учебных заведениях детей на улицу выводили дважды. Родители школьников пожаловались в прокуратуру из-за плохой организации процесса эвакуаций, - пишет "Ngs24.ru".
"Мною принято решение с сегодняшнего дня взять все школы города под круглосуточную охрану до особого распоряжения", - добавил Речицкий.
В минувший четверг из-за ложных сигналов о минировании были эвакуированы учащиеся и персонал 111 школ Красноярска, а также посетители и работники трех торгово-развлекательных центров. В пятницу и понедельник вновь были эвакуированы 8 школ. В главном управлении образования Красноярска сообщили, что 18 января были эвакуированы все школы города, - передает ТАСС.
Несколько школ были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В среду занятия в школе №143 будут проходить дистанционно, в школе №149 введена удаленка на два дня, - рассказали родители учащихся из этих учебных заведений.
Анонимный террорист подписывается ником Black Bull, - пишет Телеграм-канал "Борус". В своем письме автор сообщает, что заложил взрывные устройства во всех учебных заведениях города.
"Я требую выкуп 2кк евро, чтобы ничего не случилось. Если требования не будут выполнены, я буду дальше терроризировать ваши школы. Советую перевести детей на дистанционное обучение, если нет — я буду дальше продолжать это делать, не известно, когда будет ложно, а когда по настоящему)", — говорится в письме (орфография сохранена).
В Красноярске было эвакуировано 122 школы, расположенных в 135 корпусах. По каждому факту лжеминирований будут возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ.
Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сообщил, что школы будут взяты под круглосуточную охрану в связи с волной ложных минирований в последние две недели. Развернут ситуационный центр МУ МВД "Красноярское", в школах работают кинологи.
"Главные трудности, с которыми мы сталкиваемся при работе по таким делам, — это высокая степень анонимности сообщающих о минировании. Отправители находятся за пределами Российской Федерации", — рассказал Александр Речицкий.
Охрана будет осуществляться при взаимодействии МВД и Росгвардии.
Массовые эвакуации в городе происходят уже четвертый рабочий день, начиная с 13 января. Очевидцы сообщали, что в некоторых учебных заведениях детей на улицу выводили дважды. Родители школьников пожаловались в прокуратуру из-за плохой организации процесса эвакуаций, - пишет "Ngs24.ru".
"Мною принято решение с сегодняшнего дня взять все школы города под круглосуточную охрану до особого распоряжения", - добавил Речицкий.
В минувший четверг из-за ложных сигналов о минировании были эвакуированы учащиеся и персонал 111 школ Красноярска, а также посетители и работники трех торгово-развлекательных центров. В пятницу и понедельник вновь были эвакуированы 8 школ. В главном управлении образования Красноярска сообщили, что 18 января были эвакуированы все школы города, - передает ТАСС.
Несколько школ были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В среду занятия в школе №143 будут проходить дистанционно, в школе №149 введена удаленка на два дня, - рассказали родители учащихся из этих учебных заведений.
Анонимный террорист подписывается ником Black Bull, - пишет Телеграм-канал "Борус". В своем письме автор сообщает, что заложил взрывные устройства во всех учебных заведениях города.
"Я требую выкуп 2кк евро, чтобы ничего не случилось. Если требования не будут выполнены, я буду дальше терроризировать ваши школы. Советую перевести детей на дистанционное обучение, если нет — я буду дальше продолжать это делать, не известно, когда будет ложно, а когда по настоящему)", — говорится в письме (орфография сохранена).