В Липецкой области за сутки выявили 212 новых случаев коронавируса

8 человек умерли.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 212 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 181 человек выздоровел.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 86 500 случаев COVID-19, выздоровели 80 229 человек, умер 2941 человек.



В России за сутки выявлены 31 252 случая COVID-19, выздоровели 24 564 человека, умерли — 688 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 10 865 512 случаев COVID-19, выздоровели 9 902 935 человек, умерли — 322 678 человек.