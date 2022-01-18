В России
сегодня, 11:08
МИД РФ прокомментировал сообщения об эвакуации дипломатов из Украины
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Американские СМИ ранее сообщили, что Россия планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины.
Российское посольство на Украине работает в штатном режиме, - рассказали ТАСС в российском дипведомстве.
"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - информировали в МИД РФ.
Ранее американская газета The New York Times сообщила о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине.
В ближайшие дни ожидается, что Украину покинут 30 человек из Киева и консульства в Львове, - отмечалось в сообщении американских СМИ.
Дипломатам в двух российских консульствах на Украине поручено подготовиться к выезду из страны, - написала газета со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.
По его словам, 5 января страну покинули 18 человек, большинство и которых дети и жены дипломатов из России. Как сообщил официальный представитель США, американские власти знали о готовящейся эвакуации.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", — говорилось в заявлении.
"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - информировали в МИД РФ.
Ранее американская газета The New York Times сообщила о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине.
В ближайшие дни ожидается, что Украину покинут 30 человек из Киева и консульства в Львове, - отмечалось в сообщении американских СМИ.
Дипломатам в двух российских консульствах на Украине поручено подготовиться к выезду из страны, - написала газета со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.
По его словам, 5 января страну покинули 18 человек, большинство и которых дети и жены дипломатов из России. Как сообщил официальный представитель США, американские власти знали о готовящейся эвакуации.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", — говорилось в заявлении.
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