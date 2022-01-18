В России

сегодня, 11:08

МИД РФ прокомментировал сообщения об эвакуации дипломатов из Украины

138
#МИД #Украина #дипломаты

Американские СМИ ранее сообщили, что Россия планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины.

Российское посольство на Украине работает в штатном режиме, - рассказали ТАСС в российском дипведомстве.

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - информировали в МИД РФ.

Ранее американская газета The New York Times сообщила о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине.

В ближайшие дни ожидается, что Украину покинут 30 человек из Киева и консульства в Львове, - отмечалось в сообщении американских СМИ.

Дипломатам в двух российских консульствах на Украине поручено подготовиться к выезду из страны, - написала газета со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

По его словам, 5 января страну покинули 18 человек, большинство и которых дети и жены дипломатов из России. Как сообщил официальный представитель США, американские власти знали о готовящейся эвакуации.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", — говорилось в заявлении.
138
#МИД #Украина #дипломаты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Красноярские школы возьмут под круглосуточную охрану после сообщений о минировании
#угроза минирования #школы
Красноярские школы возьмут под круглосуточную охрану после сообщений о минировании

16 минут назад

В России
Глава Минздрава РФ подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19
#коронавирус #вакцинация #противопоказания
Глава Минздрава РФ подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19

сегодня, 10:54

В России
#суррогатное материнство
1
Суррогатным матерям в России могут запретить рожать для иностранцев

вчера, 18:02

В России
#долги
В 2021 году выезд за границу ограничили 11 млн россиян

вчера, 17:59

В России
В Волгоградской области пятый день ищут пропавшую 15-летнюю девочку
#поиск #подросток
В Волгоградской области пятый день ищут пропавшую 15-летнюю девочку

вчера, 15:34

В России
В Крыму ужесточают ограничительные меры из-за первого случая омикрон-штамма
#омикрон #Крым
В Крыму ужесточают ограничительные меры из-за первого случая омикрон-штамма

вчера, 15:12

В России