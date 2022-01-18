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Глава Минздрава РФ подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции СОVID-19" был зарегистрирован 17 января 2022 года и подписан главой ведомства Михаилом Мурашко. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что прививаться от коронавируса нельзя тем, у кого есть аллергия и гиперчувствительность к компонентам препарата. Среди причин для отвода вакцинации — осложнения после первой прививки, острые инфекции и хронические заболевания в стадии обострения. Для ряда препаратов установлены отдельные иные ограничения.
Для пациентов, имеющих злокачественные новообразования, противопоказана вакцинация препаратами "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак".
Также к группе бессрочных противопоказаний относятся злокачественные опухоли в случае применения некоторых вакцин, беременность и период грудного вскармливания, несовершеннолетие или, наоборот, возраст больше 60 лет.
Мурашко поручил утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Из документа следует, что прививаться от коронавируса нельзя тем, у кого есть аллергия и гиперчувствительность к компонентам препарата. Среди причин для отвода вакцинации — осложнения после первой прививки, острые инфекции и хронические заболевания в стадии обострения. Для ряда препаратов установлены отдельные иные ограничения.
Для пациентов, имеющих злокачественные новообразования, противопоказана вакцинация препаратами "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак".
Также к группе бессрочных противопоказаний относятся злокачественные опухоли в случае применения некоторых вакцин, беременность и период грудного вскармливания, несовершеннолетие или, наоборот, возраст больше 60 лет.
Мурашко поручил утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19.