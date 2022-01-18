1436 беременных сделали прививки от коронавируса

Липецкие медики говорят, что у беременных COVID-19 протекает тяжелее.

Как сообщает Центр общественного здоровья со ссылкой на главного врача Липецкого областного перинатального центра Михаила Щеголькова, по состоянию на 14 января в Липецкой области вакцинировано 1436 беременных (35,6% из состоящих на учете в государственных женских консультациях).



У большинства женщин не было никаких осложнений, у некоторых – небольшой подъем температуры тела вечером в день вакцинации.



- На сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы, - отмечает Центр общественного здоровья. - Зато есть данные о хорошей защите от инфекции. Беременность после вакцинации далее протекала как обычно. Да, в редких случаях вакцинация не полностью защищает от инфекции. Но, даже если после вакцинации человек все же заражается, то в таких случаях COVID-19 протекает значительно легче, без осложнений и без необходимости госпитализации. Все случаи с неблагоприятными исходами в предыдущие волны – были только у не вакцинированных беременных.



В ближайшее время в Липецкой области ожидается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с новым штаммом «Омикрон». Поскольку данный штамм является более заразным, заболеваемость, согласно прогнозам эпидемиологов, превысит предыдущие рекордные значения в несколько раз.



По опыту предыдущих волн подъема заболеваемости COVID-19, у беременных коронавирус протекает тяжелее, чем у небеременных, требует госпитализации, вызывает большое количество осложнений. В сентябре-ноябре 2021 года в регионе было много случаев, потребовавших реанимационной помощи, привлечения наиболее высокотехнологичных методов лечения, а также специалистов федеральных центров.



- Несмотря на все это, мы, к сожалению, получили немало неблагоприятных исходов как для матерей, так и для их новорожденных, - подытоживают итоги предыдущих «волн» медики.