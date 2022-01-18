Разбившегося на «ватрушке» 12-летнего мальчика перевели из реанимации в обычное отделение

Ребёнок проходит реабилитацию.

Напомним, за новогодние каникулы в Ельце четверо детей разбились на «ватрушках». Самые тяжёлые травмы получил 12-летний мальчик.



Как ранее сообщил мэр Ельца Евгений Боровских, в детскую больницу 8 января в состоянии комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Несколько дней мальчик находился в коме, в конце минувшей недели ребёнок пришел в сознание.



Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, получившего тяжёлые травмы при катании на «ватрушки» мальчика уже перевели из реанимации в обычное отделение.



- Сейчас ребёнок проходит реабилитацию, вскоре мы будем готовить его к выписке, - отметил Сергей Голобурдин.