Общество

55 минут назад

Разбившегося на «ватрушке» 12-летнего мальчика перевели из реанимации в обычное отделение

4 414
#несчастный случай
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Разбившегося на «ватрушке» 12-летнего мальчика перевели из реанимации в обычное отделение

Ребёнок проходит реабилитацию.

Напомним, за новогодние каникулы в Ельце четверо детей разбились на «ватрушках». Самые тяжёлые травмы получил 12-летний мальчик.

Как ранее сообщил мэр Ельца Евгений Боровских, в детскую больницу 8 января в состоянии комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Несколько дней мальчик находился в коме, в конце минувшей недели ребёнок пришел в сознание.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, получившего тяжёлые травмы при катании на «ватрушки» мальчика уже перевели из реанимации в обычное отделение.

- Сейчас ребёнок проходит реабилитацию, вскоре мы будем готовить его к выписке, - отметил Сергей Голобурдин.
4 414
#несчастный случай
2

Комментарии (4)

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С Дачного

17 минут назад
Врачи молодцы! Паренек красавец!
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Алоизий

32 минуты назад
Молодцы реаниматологи, опять тяжёлого вытащили. Низкий поклон им за их труд!
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Ке́рлингист Володя

41 минуту назад
Бобслеист Вадик, на бубликах тоже опасно. Пусть лучше катаются на ром-бабах
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Бобслеист Вадик

46 минут назад
Сжечь все ватрушки!!! Пусть катаются на бубликах!
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