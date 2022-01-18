Происшествия

сегодня, 09:35

Пострадавшую при пожаре в Усманском районе женщину перевезут на лечение в Москву

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#пожар #дети
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Пострадавшую при пожаре в Усманском районе женщину перевезут на лечение в Москву

У её детей медики уже отмечают положительную динамику.

Напомним, вечером 16 января в селе Грачёвка Усманского района загорелся жилой кирпичный дом, пострадали три человека: 33-летняя женщина и её дети - двухлетняя девочка и трёхлетний мальчик. 

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 33-летнюю женщину, пострадавшую при пожаре в селе Грачёвка Усманского района, отправят на лечение в Москву в ожоговый центр Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, который является ведущим ожоговым центром страны.

Ориентировочно, транспортировка женщины в Москву намечена в ночь на четверг. Вчера санавиация доставила её из Усмани в Липецк. У женщины — ожоги более 50% тела, ожоги дыхательных путей, отравление продуктами горения.

33-летняя хозяйка загоревшегося дома сначала пыталась сама потушить огонь, но сделать это не удалось, и тогда она вместе с детьми выпрыгнула из дома через окно.

В состоянии её двоих получивших ожоги детей — двухлетней девочки и трёхлетнего мальчика медики уже отмечают положительную динамику, но брат и сестра остаются в реанимации. Об этом GOROD48 сообщил главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин. 

Сегодня медики областной детской больницы проведут консультацию с федеральным центром, в том числе относительно возможного перевода детей в специализированный Ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

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#пожар #дети
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Комментарии (1)

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Алоизий

29 минут назад
Для взрослого 50% это очень опасно. Дай Бог выздоровления!
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