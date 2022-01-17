Предпринимательница заплатит 125 000 рублей за нарушение антиковидных требований

В магазине на улице Хренникова в Липецке продавец работал без маски, не было разметки, не соблюдали социальную дистанцию.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в нашем регионе с начала пандемии в области торговли установлено 531 нарушение антиковидных требований. Некоторые совершают подобные нарушения повторно, при этом сумма штрафных санкций увеличивается в разы: ответственность за повторное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ.



- Показательным примером является дело в отношении предпринимательницы, которой в ноябре 2021 года повторно допущено нарушение антиковидных требований, - отметили в управлении. - Советский районный суд Липецка оштрафовал женщину, осуществляющую деятельность в магазине на улице Хренникова в Липецке, на 125 000 рублей. К такому штрафу привел сразу ряд нарушений: несоблюдение продавцом масочного режима, отсутствие разметки, отсутствие социального дистанцирования.

