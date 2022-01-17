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Предпринимательница заплатит 125 000 рублей за нарушение антиковидных требований

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#коронавирус #торговля
Предпринимательница заплатит 125 000 рублей за нарушение антиковидных требований

В магазине на улице Хренникова в Липецке продавец работал без маски, не было разметки, не соблюдали социальную дистанцию.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в нашем регионе с начала пандемии в области торговли установлено 531 нарушение антиковидных требований. Некоторые совершают подобные нарушения повторно, при этом сумма штрафных санкций увеличивается в разы: ответственность за повторное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

- Показательным примером является дело в отношении предпринимательницы, которой в ноябре 2021 года повторно допущено нарушение антиковидных требований,  - отметили в управлении. -  Советский районный суд Липецка оштрафовал женщину, осуществляющую деятельность в магазине на улице Хренникова в Липецке, на 125 000 рублей. К такому штрафу привел сразу ряд нарушений: несоблюдение продавцом масочного режима, отсутствие разметки, отсутствие социального дистанцирования.
6 438
#коронавирус #торговля

Комментарии (6)

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Житель

28 минут назад
Будет и над вами суд! БУДЕТ
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Сосед

41 минуту назад
Хватит кошмарить бизнес! Маски не спасают от заражения и не способствуют уменьшению распространению вируса - доказано, а разметка и дистанцирование сплошная показуха - ни в одной торговой точке это не соблюдается. Нашли крайнюю и устроили показательную порку.
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Судья

44 минуты назад
Санчо,ей ещё очень сильно повезло...что нет расстрельной статьи...
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Гость

45 минут назад
В автобусах тоже разметки нет!
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Круто

54 минуты назад
Молодцы...надо же - не было разметки и маски...опустили человека ниже плинтуса...хотя бы поинтересовались её финансовым положением,семейным....!
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Санчо

58 минут назад
Обнаглели совсем народ душат ничего закон бумеранга вернется с лихвой.
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